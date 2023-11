UFC 295 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Procházka vs Pereira en Directo?

UFC

Este sábado 11 de noviembre viviremos una gran función con la UFC 295: Jiří Procházka vs Alex Pereira en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

Dos títulos estarán en juego este fin de semana: el campeonato vacante de peso semipesado se decidirá en el evento principal y un cinturón interino de peso pesado en juego en el evento co-principal. Los cuatro luchadores que compiten por el cinturón probablemente estén entre los 5 luchadores más aterradores del planeta. Ahora en la PFL, Francis Ngannou se lleva la palma, pero justo detrás de él están Jiří Procházka y Alex Pereira en las 205 libras, y luego Sergei Pavlovich y Tom Aspinall en el peso pesado.

Solo pensar en Jiří Procházka vs Alex Pereira me pone nervioso. Estoy hablando de mariposas grandes por aquí. Ambos personifican lo que significa ser un delantero devastador, aunque con enfoques drásticamente diferentes. Jiří normalmente desata una sinfonía de violencia llamativa y poco ortodoxa, mientras que Alex arma el infierno con una presión de tuercas y tornillos al estilo Muay Thai. Si Pereira escribe sus sonetos de salvajismo en cursiva, entonces el pugilismo de Procházka podría considerarse caligrafía. Esto debería ser una locura, por decir lo menos.

Apesta perder a Jon Jones contra Stipe Miocic, pero ¿quién no podría apreciar una pelea por el título interino de peso pesado entre Sergei Pavlovich y Tom Aspinall? Pavlovich da muchísimo miedo, tiene muchos caballos de fuerza y está interesado en entregarlos temprano y con frecuencia. Su debut en UFC ante Alistair Overeem salió mal, pero desde entonces Sergei ha destruido a TODOS en su camino en la primera ronda. Aspinall está en una trayectoria prácticamente idéntica. También posee un récord de UFC de 6-1, y luego también completó cada una de sus seis victorias promocionales. Aspinall podría ser el peleador más técnico aquí, pero Pavlovich es la bestia más grande en esta ecuación.

Cartelera UFC 295

Cartelera Principal:

Jirir Procházka vs. Alex Pereira: título vacante de peso semipesado

Sergei Pavlovich vs Tom Aspinall: peso pesado

Jéssica Andrade vs. Mackenzie Dern: Peso paja

Diego Lopes vs Pat Sabatini: peso pluma

Matt Frevola vs. Benoit Saint-Denis: Peso ligero

Preliminares:

Joshua Van vs Kevin Borjas: peso mosca

Jared Gordon vs Mark Madsen: peso ligero

Dennis Buzukja vs Jamall Emmers: peso pluma

Viacheslav Borshchev vs Nazim Sadykhov: peso ligero

Lupita Godínez vs Tabatha Ricci: Peso ligero

Kyung Ho Kang vs John Castañeda: Peso gallo

Steve Erceg vs Alessandro Costa: peso paja

Cómo ver UFC 295

Las preliminares se podrán ver en ESPN+ en Estados Unidos. La cartelera principal es un PPV al que se podrá acceder exclusivamente a través de ESPN+ en Estados Unidos.

En México será por Fox Premium, mientras que en Sudamérica será por Star+

¿Cuándo y a qué hora es UFC 295?

El masivo evento de UFC se llevará a cabo en una de las sedes más grandes Estados Unidos, el Madison Square Garden de Nueva York. Las peleas tendrán lugar el sábado 11 de noviembre.

Hora Cartelera Principal (Preliminares inician 3 horas antes)

México y Centroamérica. 8:00 pm

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 pm

Bolivia, Venezuela y Paraguay. 10:00 pm

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 11:00 pm

UFC 295 en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de una gran velada con peleas muy interesantes, sobretodo la estelar y la pre-estelar, aquí en fulbox.com les tendremos toda la cobertura totalmente en vivo.

Last modified: noviembre 11, 2023

Etiquetas: Canal UFC 295