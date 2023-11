México vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial Sub-17 2023

Mundial Sub-17

Abrimos la actividad de este domingo 12 de noviembre en la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial Sub-17 2023, donde México buscará arrancar con el pie derecho y demostrar que es una potencia en la categoría, pero tendrán que medirse a Alemania que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Jalak Harupat Soreang Stadium.

Hora y Canal México vs Alemania

Sede: Estadio Jalak Harupat, Kutawaringin de Bandung, Java Occidental, Indonesia

Hora: 6:00 am de México y Centroamérica. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: TUDN en México

México vs Alemania en VIVO

La selección de México logró su clasificación a esta Copa del Mundo como campeón de la CONCACAF venciendo a Estados Unidos en la gran final el pasado mes de febrero, además llegan como los vigentes subcampeones mundiales.

Los Tricolores tuvieron actividad por última vez hace menos de una semana en un amistoso donde cayeron 5-2 ante Japón, unos días antes habían perdido 2-0 ante Uzbekistán, ambos duelos se celebraron ya en territorio mundialista.

Por su parte, Alemania vuelve a un Mundial Sub-17 tras no participar desde la edición 2017 donde llegó a cuartos de final. Nunca ha podido ser campeón, por lo que el objetivo será el más alto esta vez.

Die Mannschaft llega, además, como campeón de Europa tras vencer a Francia en la gran final el pasado mes de junio.

Tanto México como Alemania saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones intentarán arrancar con el pie derecho, es vital el empezar ganando en un grupo que comparten con Venezuela y Nueva Zelanda. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

