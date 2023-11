[Video] Resultado, Resumen y Goles Argentina vs Uruguay 0-2 Jornada 5 Eliminatorias CONMEBOL Mundial 2026

Eliminatorias CONMEBOL 2026

El partido arrancó con ligero dominio de Argentina que buscaba tomar las riendas, sin embargo no estaban claros y se encontraban con un Uruguay bien parado atrás que tampoco atacaba, pero se defendían bien, la sorpresa llegó al 41 cuando Viña sirvió a Ronald Araújo que no perdonó el 0-1 con el que terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo Argentina buscaba adelantar lineas sabiendo que en casa no podían fallar, tuvieron algunas oportunidades, pero la realidad es que les costaba ante una Uruguay bien cerrada y ordenada dominando los tiempos que liquidó el triunfo al 87 con gol de Darwin Núñez.

