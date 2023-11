Ecuador vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial Sub 17 2023

Mundial Sub-20

Un duelo sudamericano abre los Octavos de Final del Mundial Sub-17 2023, cuando las escuadras de Ecuador y Brasil se enfrenten por un sitio entre los ocho mejores equipos de la categoría.

Hora y Canal Ecuador vs Brasil

Sede: Estadio Manahan, Surakarta, Java Central, Indonesia

Hora: 2:30 am de México y Centroamérica. 3:30 am de Ecuador. 6:30 am de Brasil. 12:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Telemundo en Estados Unidos. Vix+ en México. DSports en Brasil ElCanaldelFutbol en Ecuador.

Ecuador vs Brasil en VIVO

La Tri tuvo una muy buena actuación en la primera ronda, terminando invictos con un par de empates y una victoria, por lo que se clasificaron en la segunda posición del Grupo A, solo por detrás de Marruecos; esta motivación, es la que buscarán aprovechar para salir a flote frente a una poderosa verdeamarelha.

Los dirigidos por Diego Martínez, tienen la gran opción de eliminar al equipo que les quitó la oportunidad de clasificar a la Copa del Mundo como campeones, al superarlos en la Fase Final del Sudamericano Sub 17, por lo que sin duda será muy interesante ver como enfrentan ésto.

Por su parte, Brasil llega con dos victorias consecutivas tras haber debutado con una dolorosa derrota frente a Irán y tratarán de utilizar ese impulso a su favor para eliminar a la selección ecuatoriana y meterse a los últimos ocho de la Copa del Mundo.

Los brasileños iniciaron el torneo como una de las escuadras favoritas al coronarse en el Sudamericano Sub 17, en donde enfrentaron a la Tricolor en la Fase Final, igualando a dos anotaciones y coronandose tras derrotar en el último partido a Argentina, por lo que querrán mantener esa etiqueta en los Octavos y mostrarse como el mejor equipo de Sudamérica.

Ecuador y Brasil se miden en uno de los partidos más atractivos de la Fase de los 16 mejores, por lo que seguramente nos entregará muchas emociones. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

