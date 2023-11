[Video] Resultado, Resumen y Penales México vs Honduras 2(4)-0(2) Cuartos de Final CONCACAF Nations League 2023-24

Liga de Naciones CONCACAF

México sufrió y casi de manera milagrosa logró vencer en penales a Honduras en la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League 2023-2024.

Desde el arranque del partido fue México el que tomó las riendas, buscaban ir al frente, pero la realidad es que no podían generar peligro, incluso al 22 Jorge Álvarez exigía a Malagón que salvaba su arco, pero la más clara fue al 29 con un tiro-centro del Choco Lozano que Deybi Flores no pudo rematar, al 40 el Choco volvió a desbordar y Andy Najar no podía rematar, a pesar del claro dominio del Tricolor las mejores oportunidades eran de los Catrachos, hasta que al 44 en un tiro libre Luis Chávez apareció para poner el 1-0 que le daba vida al Tricolor.

Para el segundo tiempo México seguía dominando, al 55 Luis Chávez se quedaba cerca, de manera milagrosa el 2-0 no llegaba, al 61 el Choco Lozano sacó remate que Malagón salvó de manera espectacular, una de las más claras del Tricolor llegó al 71 con Julián Quiñones quedando frente el arco tras una gran jugada pero la mandó por un lado, México se volcó en la recta final, al 88 fallaron una increíble que salvó la defensa hondureña en la linea, la presión aumentaba, sin embargo cuando parecía que el gol no llegaría apareció Edson Álvarez al 90+11 para poner el 2-0 que nos llevaba a los tiempos extra.

El primer tiempo extra fue de dominio de México, sin embargo en 15 minutos no tuvieron oportunidades claras para mantener el empate global. Para el segundo tiempo extra la tónica se mantenía, México era absoluto dominador pero sin claridad, al 115 César Huerta se iba frente el arco y fue derribado por Denil Maldonado que se iba expulsado, aun así el gol no llegó para irnos a los penales.

Santiago Giménez abrió la serie poniendo el 1-0, Bryan Róchez venía a cobrar, pero Luis Malagón salvaba de gran manera. Johan Vázquez ponía el 2-0, pero Acosta descontaba por la H. Orbelín Pineda ponía el 3-1 y Alberth Elis anotaba el 3-2. Chino Huerta venía a cobrar, pero Menjivar detenía el cobro en un par de ocasiones, sin embargo en ambas se adelantó, por lo que en una tercera oportunidad el Chino Huerta anotaba para el 4-2 y Malagón detenía el cobro para sellar el boleto mexicano.

Así, México logró su boleto a las semifinales y a la Copa América 2024 tras el empate global 2-2, pero el triunfo en penales, mientras que Honduras quedó eliminado y teniendo que ir al repechaje si quiere estar en la Copa América.

