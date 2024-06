México vs Arabia Saudita EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Torneo Maurice Revello 2024

Selecciones

Sigue la actividad de la Selección Mexicana Sub 23 en el Torneo Maurice Revello 2024, cuando este viernes enfrente a su similar de Arabia Saudita en el segundo partido para ambos en uno de los torneos más populares del mundo en categorías inferiores.

Hora y Canal México vs Arabia Saudita

Sede: Stade de Lattre-de-Tassigny

Hora: 6:00 am de México. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Claro Sports

México vs Arabia Saudita EN VIVO

La escuadra Sub 23 consiguió el triunfo por penales en su debut ante el equipo local, por lo que ahora frente a los Árabes, buscará poner tierra de por medio y ahora si conseguir el triunfo sobre la cancha para encaminarse a la siguiente ronda sin tener que pensar en lo que sus rivales tengan que hacer y así hacer válidos los pronósticos que los colocan como uno de los favoritos.

El equipo dirigido por Ricardo Cadena mostró algunos lapsos de buen futbol, pero no tuvo la capacidad necesaria para vencer a la Sub 20 francesa que tiene mucha menos experiencia en torneos internacionales, por lo que ahora necesita conseguir un buen resultado para por lo menos acercarse al resultado obtenido el año pasado, donde culminaron como subcampeones.

Por su parte, el equipo Árabe debutó desde el lunes pasado con un triunfo frente a la República de Corea, sorprendiendo como uno de los cuadros más dinámicos y que mejor cara mostraron en el debut, aunque al igual que México, acuden con un equipo Sub 23, siendo estos equipos los de mayor edad en todo el torneo.

De conseguir el triunfo frente al Tricolor, Arabia Saudita logrará seguir con el buen paso y meterle presión a la selección de Irlanda que hasta el momento se encuentra como líder de grupo con dos triunfos en mismo número de encuentros.

Será un difícil partido para el equipo mexicano, por lo que seguramente nos mantendrá pegados al televisor aunque haya que madrugar para ver al equipo Sub 23 de México.

