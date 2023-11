Brasil vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Mundial Sub 17 2023

Mundial Sub-17

Una edición más del Clásico Sudamericano se disputará este viernes 24 de noviembre en el marco de los Cuartos de Final del Mundial Sub 17 de Indonesia 2023, cuando Brasil y Argentina se midan por un boleto a las Semifinales de la categoría.

Hora y Canal Brasil vs Argentina

Sede: Estadio Internacional de Yakarta, Yakarta Indonesia

Hora: 6:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Argentina y Brasil. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Telemundo en Estados Unidos. Vix+ en México. DirecTV Sports en Argentina y Brasil

Brasil vs Argentina EN VIVO

La Verdeamarelha llega a esta ronda con grandes expectativas, luego de ligar ya tres victorias consecutivas tras la derrota inicial frente a Senegal, por lo que buscarán prolongar su buena racha con un triunfo ante la Albiceleste que les coloque mas cerca de refrendar el campeonato que defienden tras el título de 2019.

Con su claro triunfo ante Ecuador, Brasil ahora enfrentará a otro rival sudamericano, lo que podría significar una ventaja. La reciente derrota de la selección mayor en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, sin duda caló hondo en las entrañas de la Selección Brasileña, por lo que su escuadra infantil buscará una revancha ahora en el Sub 17.

Por su parte, la Albiceleste llega a esta instancia con una marca muy similar a la de su rival, pues luego de caer en su presentación, han logrado hilar tres victorias consecutivas, las últimas dos con sendas goleadas de 4-0 y 5-0, avanzando hasta los Cuartos de Final donde enfrentarán al máximo rival futbolístico para la Albiceleste.

Argentina quiere seguir con el buen torneo desempeñado hasta ahora y soñar con el primer título de la categoría para los argentinos, quienes recientemente han gozado de muchas alegrías gracias a su selección mayor, misma que buscarán a la que buscarán replicar con un triunfo ante el Scratch.

Dos de las ofensivas más potentes de la Copa del Mundo se enfrentarán en este duelo, mismo que tendrá todos los ingredientes para quedar en la historia de este evento. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

Brasil vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Mundial Sub 17 2023

Last modified: noviembre 23, 2023

Etiquetas: Argentina