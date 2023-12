[Video] Resultado, Resumen y Goles Manchester United vs Chelsea 2-1 Jornada 15 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

McTominay volvió a ser la figura del United. FOTO: Premier League

El Manchester United consiguió un estupendo resultado en casa, venciendo al Chelsea y acercandose preligrosamente a la parte alta de la tabla.

El primer tiempo, ambos equipos nos regalaron un gran partido en el que hubo bastantes llegadas y grandes emociones que alcanzaron su climax en el minuto 19, cuando Scott McTominay aprovechó un rebote y adelantó a los Red Devils con un buen zurdazo.

¡Los de rebote valen igual!



Y eso lo sabe muy bien Scott McTominay, que así adelantó a los Red Devils 🔥.



𝘊𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰 𝘦𝘹𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘷𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘢 🇲🇽, 🇬🇹, 🇵🇦, 🇭🇳, 🇨🇷, 🇳🇮 y 🇸🇻 pic.twitter.com/H5evmBP945 — Paramount+ México (@ParamountPlusMX) December 6, 2023

Parecía que los locales se irían al descanso con ventaja, pero la joven figura Blue, Cole Palmer tenía otros planes y entre varios defensores rojos, se buscó el espacio para meter un excelente toque de billarista y poner el empate en la tabla.

¡Entre tres Red Devils!



¡Cole Palmer así puso el empate para el @ChelseaFC_Sp 🔵!



𝘊𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰 𝘦𝘹𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘷𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘢 🇲🇽, 🇬🇹, 🇵🇦, 🇭🇳, 🇨🇷, 🇳🇮 y 🇸🇻 pic.twitter.com/3RwaXS8GqW — Paramount+ México (@ParamountPlusMX) December 6, 2023

Ya en la segunda mitad, el United mostraba el músculo con varias llegadas que no terminaban en gol, pero que daban la impresión de que los de Old Trafford no tardarían en retomar la ventaja.

Fue así que al minuto 69, apareció la figura de Alejandro Garnacho quien puso un centro como con la mano a la posición de McTominay y el escocés no perdonó para vencer a Robert Sánchez y devolverle la ventaja a los tricampeones de Europa.

Madre mía el pase de Garnacho vale medio gol 😶.



Doblete de Scott McTominay que pone arriba al @ManUtd_Es. 🔥.#LaPremierEnParamount

𝘊𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰 𝘦𝘹𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘷𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘢 🇲🇽, 🇬🇹, 🇵🇦, 🇭🇳, 🇨🇷, 🇳🇮 y 🇸🇻 pic.twitter.com/7ALTcAqOKR — Paramount+ México (@ParamountPlusMX) December 6, 2023

El triunfo, impulsa al United a la sexta posición con 27 unidades, igualando al Tottenham Hotspur aunque con un duelo más y se acerca peligrosamente a la zona alta de la tabla previo a su duelo con el Bournemouth el fin de semana.

Por su parte, el Chelsea se queda décimo con 19 unidades y lejos de los puestos europeos; el próximo domingo visitará al Everton buscando reaccionar.

Etiquetas: Alejandro Garnacho