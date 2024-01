Santos vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Liga MX Femenil Clausura 2024

Liga MX Femenil

Dos de los equipos con mayores problemas en la Liga MX Femenil Clausura 2024, salen a escena este jueves 11 de enero, cuando Santos reciba en la Comarca a Cruz Azul, buscando un triunfo que les serviría de oxígeno.

Hora y Canal Santos vs Cruz Azul

Sede: Estadio Corona TSM, Torreón, Coahuila.

Hora: 7:00 pm

Transmisión: VIX.

Las Laguneras no pudieron empezar peor el torneo, pues luego de no ganar durante todo el Apertura 2023, su debut en el Clausura 2024 se saldó con una estrepitosa goleada que Toluca les propinó, mostrando que las Guerraras todavía no son un equipo que pueda competir por meterse entre las mejores y probablemente vivirá un torneo muy largo.

Santos ha tenido pocos cambios en su plantilla con respecto al torneo pasado, algo que sin duda ya les cobró factura y una victoria frente a un equipo que también sufre, podría ayudarles a levantar el ánimo y afrontar el resto del torneo de mejor manera.

Pero la situación del Cruz Azul tampoco es la mejor, pues a pesar de debutar en casa, cayeron frente a Necaxa, otro de los equipos de los que no se esperan grandes cosas y que sin embargo, les propinó una dolorosa derrota en casa.

Las Celestes tienen en sus manos la posibilidad de reponerse de la derrota inicial, enfrentándose a uno de los equipos que más problemas ha presentado en los últimos torneos y una victoria de visita podría significar un envión anímico que le permita reponerse y encarar de mejor forma lo siguiente.

Un duelo de pronóstico reservado que seguramente tendrá algunas emociones y que a pesar de ser en el inicio del torneo, podría definir muchas cosas para ambos conjuntos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

