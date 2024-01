¡ACTUALIZACIÓN! ¿Qué se sabe del futuro de Juan Escobar en Cruz Azul?

Fútbol Mexicano

Luego de la reunión entre la directiva de Cruz Azul, el DT Martín Anselmi y el futbolista Juan Escobar, se llegó a un acuerdo y ya se sabe qué pasará con el futuro del defensor paraguayo.

Según ha informado el periodista León Lecanda en el programa Fútbol Picante de ESPN, desde Cruz Azul ya le buscan equipo a Juan Escobar. «Les puedo confirmar en estos momentos por diversas fuentes que Cruz Azul le estaba buscando un nuevo equipo al futbolista guaraní», dijo el periodista.

¿Por qué se dio la pelea entre Juan Escobar y Martín Anselmi?

«El sábado anterior, en el partido de preparación, Juan Escobar no formó parte del once títular, ni tampoco del equipo de suplentes y viene una primera discusión entre ambas partes. Ayer por la tarde, el futbolista nuevamente encara al técnico en una situación donde digamos: Escobar entiende que no solo no va a ser títular, sino que probablemente no siga siendo el capitán y tampoco tenga un rol protagónico», dijo el Leon Lecanda al respecto.

Posteriormente, por medio de su cuenta de Twitter, el periodista informó que hay varios equipos que han mostrado interés por Juan Escobar pero que de momento no hay ninguna negociación en curso.

¿Qué se sabe del futuro de Juan Escobar en Cruz Azul?

