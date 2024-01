¿JUEGA O NO? Martín Anselmi REVELÓ si Kevin Mier jugará ante Pachuca

Fútbol Mexicano

Cruz Azul arrancará este sábado 13 de enero el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX cuando reciba en el Estadio Azul al Pachuca en un compromiso que promete emociones.

Una de las preguntas que tiene la afición de La Máquina Celeste es si Kevin Mier podrá jugar o no, y es que a un día del partido, el fichaje aún no se ha oficializado el fichaje por redes sociales. ¿La razón? Su transfer no ha llegado.

En rueda de prensa, el entrenador Martín Anselmi, confirmó que el portero sí estará ante Pachuca ya que el transfer llegará en horas de la tarde.

“Me acaban de confirmar hace media hora que llegará el Transfer de Kevin Mier y que estará mañana contra Pachuca”, dijo el entrenador argentino al respecto.

Last modified: enero 12, 2024

Etiquetas: Cruz Azul