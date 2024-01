Lo que dijo Martín Anselmi sobre la salida de Juan Escobar de Cruz Azul

Fútbol Mexicano

La salida de Juan Escobar del Cruz Azul es un hecho. El defensor paraguayo abandonará a La Máquina Celeste tras haber llegado en 2019 de Cerro Porteño por diferencias con el entrenador Martín Anselmi.

En rueda de prensa, previo al partido de este sábado ante el Pachuca, el DT argentino se refirió a lo sucedido con Escobar e informó que la salida fue decisión propia del jugador quien quería nuevos aires en su carrera.

«Terminando el tercer tiempo del segundo partido, Escobar nos pidió su cambio. Nosotros creímos que fue por lesión, pero luego al hablar con el jugador, nos comenta su inconformidad por no ser titular. Le explicamos que un amistoso no definía el cuadro vs Pachuca. Escobar lo entendió y hasta se disculpó. Días después me manifiesta sus ganas de buscar un nuevo reto en su carrera. Yo no puedo obligar a nadie a quedarse aquí», dijo Martín Anselmi.

Por otro lado, el entrenador se refirió a la posible llegada de otro extranjero: “Queremos dar salida a jugadores de fuerzas básicas. A partir del verano, el cupo de extranjeros baja de 9 a 8, así que sentimos que estamos haciendo la tarea antes. Esto no significa que no pueda venir un mexicano, sí puede venir, pero estamos contentos con el plantel”.

Y para finalizar la rueda de prensa, se refirió nuevamente a Juan Escobar: “Él (Juan Escobar) tiene 28 años y seguramente se va a retirar aquí en Cruz Azul”.

Last modified: enero 12, 2024

Etiquetas: Cruz Azul