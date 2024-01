Posible alineación del América para enfrentar a Tijuana Jornada 1 Liga MX Clausura 2024

Fútbol Mexicano

Todo está listo para que arranque el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX y América, el reciente campeón, buscará comenzar la defensa por el título este sábado cuando visite a Tijuana en el Estadio Caliente.

Los dirigidos por André Soares Jardine no saldrán con toda la pesada, o por lo menos eso se ha hecho saber, sino que pondrá a prueba a muchos de sus jugadores que usualmente no son títulares o no tienen minutos.

El entrenador brasileño presentará una nómina con muchas alternativas, esto se debe a que los títulares del campeón apenas se reportaron esta semana para iniciar con las actividades de la pretemporada, por lo que habrían hasta 9 bajas. Los más experimentados en cancha serán: Kevin Álvarez, Salvador Reyes, Cristian Calderón y Ramón Juárez, quien mostró condiciones para ser títular cuando tuvo minutos.

Posible alineación del América: Óscar Jiménez; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Salvador Reyes; Santiago Naveda, Richard Sánchez, Karel Campos; Leonardo Suárez, Cristian Calderón, Patricio Salas.

