Villarreal vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

El Villarreal buscará poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas en todas las competiciones cuando continúe su campaña en LaLiga 2023-24 con un partido en casa contra el Mallorca este sábado 20 de enero.

El Submarino Amarillo ha experimentado una temporada difícil hasta ahora y actualmente se encuentra en la posición 15 de la tabla, empatado a puntos (19) con el Mallorca, que ocupa el puesto 14, de cara al partido de este fin de semana.

Hora y Canal Villarreal vs Mallorca

Sede: Estadio de la Cerámica, Villarreal, España

Hora: 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Villarreal vs Mallorca en VIVO

El Villarreal terminó quinto en LaLiga la temporada pasada y ha conseguido un puesto entre los siete primeros en sus últimas cuatro campañas, pero esta temporada ha sido una lucha, con el equipo actualmente en la 15ª posición.

El Submarino Amarillo ha ganado cinco, empatado cuatro y perdido 11 de sus 20 partidos de liga esta temporada para sumar 19 puntos, y está a solo cuatro puntos de la zona de descenso.

Marcelino es el tercer entrenador permanente del equipo esta campaña, ya que Quique Setién y Pacheta perdieron sus puestos debido a los malos resultados. Sin embargo, el técnico de 58 años, en su segunda etapa como entrenador del club, también ha encontrado difícil producir resultados consistentes.

El Villarreal ha tenido un mal comienzo en 2024, perdiendo cada uno de sus tres partidos en todas las competiciones; dos de ellos llegaron en La Liga, perdiendo 3-1 ante Valencia y 3-0 ante Las Palmas, mientras que fueron sorprendidos en los octavos de final de la Copa del Rey por el Unionistas de tercera división.

Sin embargo, el equipo está en la ronda eliminatoria de la Europa League y parece casi seguro que necesitarán ganar esa competición esta temporada para asegurar el fútbol europeo para la próxima temporada.

Mientras tanto, el Mallorca llega a este partido en una forma impresionante, perdiendo solo uno de sus últimos 10 partidos en todas las competiciones, que fue una derrota por 1-0 ante el Real Madrid a principios de año.

El equipo de Javier Aguirre avanzó a los cuartos de final de la Copa del Rey, logrando una victoria por 1-0 sobre Tenerife el martes por la noche, pero la última vez empató 1-1 ante el Celta de Vigo en la liga, con el resultado que los deja en la 14ª posición de la tabla con 19 puntos.

El Mallorca ha sido el especialista en empates en la máxima categoría de España esta temporada, junto al Real Betis, habiendo compartido los puntos en 10 ocasiones, y solo ha ganado tres partidos de La Liga en 2023-24.

Demasiados empates les han impedido ascender en la tabla, pero no han perdido en La Liga ante ningún otro equipo que no sea el Real Madrid o el Atlético de Madrid desde principios de noviembre.

Los Piratas sufrieron una derrota por 1-0 ante el Villarreal cuando los dos equipos se enfrentaron a principios de esta temporada, pero en realidad ganaron 2-0 cuando visitaron al Submarino Amarillo durante la campaña 2022-23.

Villarreal vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 LaLiga 2023-24

Last modified: enero 19, 2024

Etiquetas: Canal Villarreal vs Mallorca