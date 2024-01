ATENCIÓN: Hay novedades sobre el futuro de Juan Escobar

Noticias

Después de varios días llenos de rumores, el futuro de Juan Escobar parece estar claro luego de su salida del Cruz Azul. El defensor, según reportes de ‘ESPN’, está cerca de cerrar su llegada a un equipo de la Liga MX.

Se trata de Toluca, quien según la fuente anteriormente mencionada, ya hay un primer acuerdo para que el paraguayo se vista de Diablo de cara a este Clausura 2024.

Toluca presenta un problema para fichar a Juan Escobar

La situación del jugador podría definirse esta misma semana, y esto debido a que la direvtiva de Toluca debe liberar una plaza de jugador no formado en México para poder inscrir al ex Cruz Azul.

Pedro Raúl es el indicado a salir de Los Diablos Rojos, y es que el delantero ha despertado interés desde el fútbol de Brasil y las negociaciones por él también estarían bastante avanzadas.

Por su parte, el entrenador Renato Paiva fue consultado sobre el tema de Juan Escobar y de Pedro Rául en rueda de prensa previa al partido de Toluca vs Mazatlán y esto respondió: “Pedro es mi jugador, Juan Escobar no. Lo demás es directivos y no sé lo que pasa. No tengo información que va a salir, pero con el mercado abierto todo puede pasar. Pedro, hoy en día, es nuestro jugador y espero el lunes pueda trabajar con nosotros. Juan está hace mucho en el futbol mexicano, fue campeón, es un gran jugador, pero lo digo como elemento de Cruz Azul”.

¿Fichará Juan Escobar por Toluca?

