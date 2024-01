Monterrey vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga MX Femenil Clausura 2024

Liga MX Femenil

Llegó la Fecha 5 del Clausura 2024 en la Liga MX Femenil y nos presenta un duelo que en el papel luce muy disparejo, cuando las Rayadas de Monterrey reciban en el Gigante de Acero a Cruz Azul, buscando meterle presión a Tigres.

Hora y Canal Monterrey vs Cruz Azul

Sede: Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León

Hora: 9:00 pm de México.

Transmisión: VIX

Monterrey vs Cruz Azul EN VIVO

Las Rayadas iniciaron el torneo de gran manera, con tres triunfos y un empate que las coloca de momento en la segunda posición con diez unidades, por lo que ante la Máquina buscarán seguir con su buena racha y demostrar que son uno de los conjuntos candidatos para obtener el título.

Con 13 tantos a favor, la de Monterrey es la segunda ofensiva más potente del torneo y con solo dos goles en contra, su defensa es la mejor junto con la de América, de manera que parten como amplias favoritas en el duelo ante Cruz Azul, pero que de todas maneras no las dejará caer en excesos de confianza.

Por su parte, Cruz Azul no ha tenido un inicio sencillo, con tres derrotas y un empate se colocan en la penúltima posición y no se ve por donde puedan levantarse de una difícil crisis de resultados que arrastran desde el torneo pasado y que no hace más que encrudecerse.

La Máquina cayó en sus tres duelos como local e irónicamente consiguió su único punto en calidad de visitante, aunque fue ante Santos Laguna, un equipo sumido tambien en una crisis que al igual que a Cruz Azul, las tiene en el fondo de la tabla.

En un duelo que parece tener a una favorita clara, restará ver si las Rayadas logran hacer valer su condición de local o si la Máquina da la sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

