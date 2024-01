¿Carlos Vela es nuevo jugador de Chivas? Esto es lo que se sabe

Noticias

En las últimas horas, se ha vinculado fuertemente a Carlos Vela con las Chivas, quien podría ser el fichaje bomba para cerrar el mercado de invierno, pues junto a Chicharito formarían una dupla ‘espectacular’ para la afición.

El delantero mexicano se encuentra como agente libre luego de que su contrato con LAFC se venciera en el mes de diciembre y no se llegara a ningún acuerdo de renovación, por lo que empezaron rumores sobre su futuro que lo vincularon a LaLiga, otros clubes de la MLS y a la Liga MX pero, ¿qué es lo más concreto?

Para Carlos Vela, todo estaría definido

Según ha informado Fernando Cevallos y Rodrigo Camacho, periodistas de FOX Sports, la situación de Carlos Vela con Chivas o cualquier otro equipo de la Liga MX es clara, y es que no hay ninguna posibilidad de que llegue.

“Primero se retira antes que volver”, dijo Ceballos para FOX Radio.

“Hay mucha gente que está diciendo que Carlos Vela podría ser opción para Chivas, pero descártenlo eh, no hay, no hay ninguna opción de que venga, deja a Chivas, al futbol mexicano. No quiere regresar, es más, primero se retira antes que volver”, añadió.

Asimismo, el periodista aclaró que desde el Rebaño no planean más fichajes: “Chivas cerró ya el tema fichajes con Chicharito. Se acabó”.

