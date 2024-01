Barcelona vs Villarreal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

El fútbol español vuelve al ruedo este sábado 27 de enero con la jornada 22 de LaLiga 2023-2024 cuando el Villarreal se enfrente al Barcelona de Xavi en un importante encuentro en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Hora y Canal Barcelona vs Villarreal

Sede: Estadio Olímpico Lluís Companys, Montjuic, Sants-Montjuïc, Barcelona, España

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Barcelona vs Villarreal en VIVO

El Villarreal se encuentra actualmente en el puesto 14 de la clasificación de La Liga y se ha quedado corto de las expectativas en lo que va de temporada. El equipo visitante jugó un reñido empate 1-1 contra el Mallorca la semana pasada y necesitará mejorar en este partido.

Por otro lado, el Barcelona se encuentra actualmente en la tercera posición de la clasificación y, en lo que va de temporada, no ha cumplido en gran medida las expectativas. Los gigantes catalanes quedaron eliminados de la Copa del Rey tras una derrota por 4-2 ante el Athletic Bilbao en su partido anterior y necesitarán recuperarse este fin de semana.

Los Blaugrana permanecen en la carrera por el título junto a equipos como el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Girona, pero tienen un déficit enorme que superar para luchar por la corona de liga. El conjunto catalán ha tartamudeado con alarmante regularidad hasta ahora y tiene algo que demostrar en este encuentro.

El Barcelona tiene un récord reciente impresionante contra el Villarreal y ha ganado 31 de los últimos 49 partidos disputados entre los dos equipos, frente a las ocho victorias del Submarino Amarillo.

Pronóstico Barcelona vs Villarreal

El Barcelona no ha estado en su mejor momento esta temporada y tiene una tarea enorme entre manos en los próximos meses. Jugadores como Robert Lewandowski y Raphinha han sido inconsistentes esta temporada y necesitarán dar un paso al frente en este encuentro.

El Villarreal está en mala forma en este momento y no puede permitirse el lujo de equivocarse en este partido. Aunque el Barcelona es el mejor equipo en este momento, debería poder ganar este partido.

Predicción: Barcelona 3-1 Villarreal

Last modified: enero 26, 2024

Etiquetas: Barcelona