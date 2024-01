¡Otra vez! Santiago Giménez falló importante penal con Feyenoord vs Twente

Noticias

Este domingo 28 de enero, Santiago Giménez fue titular con el Feyennord en el empate por 0-0 ante Twente en el De Kuip por la jornada 19 de la Eredivisie 2023-24.

El mexicano no tuvo un juego destacable, no pudo marcar y aparte, volvió a demostrar que los penaltis no son su punto fuerte. En el 47′, el delanterto tuvo la oportunidad de darle el triunfo a su equipo, pero en la definición el guardameta lo atajó.

Si se lograba esta victoria, el Feyenoord llegaba a 45 puntos y lo pondría a 10 puntos del lider que es el PSV.

VIDEO | El penal fallado por Santiago Giménez

Santiago Giménez falla otro penal, uno que él mismo había provocado.



La mayor debilidad en su juego, sin duda.pic.twitter.com/fHZ82A4k76 — Luis Herrera (@luisrha) January 28, 2024

