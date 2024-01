«La probabilidad de que Mbappé vaya al Real Madrid es muy alta»

Noticias

El presidente de LaLiga, Javier Tevas, habló este lunes de varios temas de la actualidad en los premos de la Asociación de la Prensa Deportiva en Madrid. Barcelona, Mbappé y Real Madrid fueron unos de los temas que tocó.

El francés vuelve a ser objeto de deseo del Real Madrid, que podría incorporarlo a partir del mes de julio totalmente gratis: «La probabilidad de que vaya al Madrid es alta. Es una opinión personal. Dependerá del Real Madrid, del presidente y de lo que esté dispuesto a apostar. Hay que pensar que la llegada de Bellingham ha hecho que ya tenga una estrella, y Vinicius es otra. Hay más del 50% de posibilidades«.

También se refirió a Xavi, quien dejará al Barcelona a final de temporada: «Ha pasado hace tan poco que no lo he podido reflexionar mucho. Son decisiones que pasan, en los clubes unos se van y otros vienen. Hasta el 30 de junio queda mucho, quién dice que no se queda, hay que esperar».

«En el Barcelona refleja lo que pasa cuando hay crisis deportiva, lo que pasa en todos los clubes. El Barça es un equipo que aspira a ganar siempre todo y es una frustración para un entrenador no conseguirlo. Le pasa también a otros equipos con sus objetivos», aseveró.

«Se habla de una inestabilidad del Barcelona. Creo que lo que tiene es que no es lo que ha sido otras temporadas en el ámbito económico para fichar. Ya volverá a la normalidad. No diría que es inestabilidad, es un poco adecuar la situación del club a una realidad económica que creo que llevan el camino de que lo están haciendo bien. Y luego el tema deportivo. No siempre todo el mundo va a ganar todo. No hay que hacer un drama de todo esto«, terminó diciendo.

