¿James Rodríguez regresa a Europa? Un equipo lo quiere sacar de Sao Paulo

Desde Europa vuelven a mostrar interés por James Rodríguez. El colombiano, quien se encuentra en acondicionamiento físico para poder estrenarse esta temporada con Sao Paulo, no estaría a gusto en el equipo brasileño y desde Turquía llega un pretendiente.

Según informa el medio ‘Globo Esporte’, el Besiktas está siguiendo a James Rodríguez. “En una deslucida etapa en São Paulo, el mediocampista James Rodríguez está en la mira del Besiktas, de Turquía. El club turco buscó representantes del deportista colombiano en los últimos días. Hasta ahora, los dirigentes tricolores no confirman ninguna propuesta”, publicaron en su medio.

⚠️ Según Globo Esporte, Besiktas estaría interesado en James Rodríguez. El colombiano no juega desde el 26 de noviembre del 2023 y tampoco fue inscrito para el torneo Paulistão.



¿Pega la vuelta a Europa? 🛬🇹🇷 pic.twitter.com/c49IvsRAYu — Bolavip Colombia (@BolavipCo) January 30, 2024

Terminando el año anterior, el volante se refirió a su futuro en 2024 y las declaraciones no cayeron nada bien en Brasil: “Ahí no sé. En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar”.

¿Terminará regresando a Europa?

