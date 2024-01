¿Pep Guardiola el reemplazo de Xavi en Barcelona? El entrenador habló y esto dijo

Noticias

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló este martes sobre el FC Barcelona y aseguró que entiende la decisión de Xavi de dejar al Barca a final de temporada y añadió que la presión en ese club «no es comprabla a ningún otro sitio».

«No podemos comparar la presión en España y en Inglaterra, allí es 1.000 veces más alta y más duro», dijo Guardiola.

«Esto es diferente, para los entrenadores es un sitio que es un placer estar. Sí, hay muchos partidos, 6 ruedas de prensa a la semana, pero la presión en Barcelona no es comparable con ningún otro sitio».

El entrenador español también confirmó que en el City se siente bien y que por ahora no piensa en su salida: «Aquí tengo todo lo que un entrenador podría soñar. Lo tengo todo. La directiva siempre me apoya. Hemos cambiado a muchos jugadores en 7 años, pero todos ellos nos han apoyado. Aun así, me siento bien y, por supuesto, algún día esto terminará, pero no pienso en eso ahora».

Last modified: enero 30, 2024

