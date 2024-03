Ecuador vs Guatemala EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2024

Amistosos

Ecuador se enfrentará a Guatemala en un amistoso el jueves 21 de marzo en el Red Bull Arena de Nueva Jersey en preparación para la Copa América a finales de este año.

Será el primer partido de 2024 para la Tri, que derrotó 2-1 a Chile en un partido de clasificación para el Mundial en noviembre pasado, mientras que los Chapines perdieron su único partido disputado este año, 1-0 frente a Islandia.

Hora y Canal Ecuador vs Guatemala

Sede: Red Bull Arena, New Jersey, Estados Unidos

Hora: 6:30 pm de Guatemala y México. 7:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:30 pm PT / 7:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ElCanaldelFutbol en Ecuador. Tigo Sports en Guatemala.

Ecuador vs Guatemala en VIVO

Meses antes de la Copa América, Ecuador se encuentra en una sólida forma y se mantiene invicto en sus últimos cinco partidos de clasificación para la Copa del Mundo de 2023.

Eso los coloca bien posicionados para disputar apariciones consecutivas en la Copa del Mundo por primera vez desde 2002 y 2006; actualmente ocupan el quinto lugar en la tabla, y los seis mejores equipos obtienen un lugar automático en la final de 2026.

El mandato de Félix Sánchez Bas como entrenador comenzó mal, con el ex técnico de Qatar perdiendo un amistoso contra Australia por 3-1, pero las cosas han ido mucho mejor desde entonces, con La Tricolor sufriendo sólo una derrota en sus últimos nueve partidos competitivos (1-0 derrota ante Argentina).

Ecuador no concedió un solo gol en sus últimos tres partidos disputados el año pasado, todos ellos de clasificación para la Copa Mundial de la CONMEBOL 2026.

Bajo el mando de Sánchez, los ecuatorianos nunca han perdido cuando estaban arriba en la mitad y nunca han estado atrás ni un solo minuto desde su victoria por 2-1 sobre Uruguay en septiembre pasado.

Están invictos en sus últimos siete encuentros contra oponentes de CONCACAF desde una derrota por 3-2 contra México en 2019, concediendo un gol o menos en cada encuentro contra esa región desde entonces.

La Bicolor intentará recuperar algo de confianza esta semana de cara a su campaña de clasificación para la segunda ronda de la Copa del Mundo, que comienza en junio.

Después de una impresionante apertura de su campaña de la Liga de Naciones CONCACAF 2023, sumando cuatro puntos en sus primeros dos partidos, los guatemaltecos han entrado en una espiral descendente.

Los hombres de Luis Fernando Tena han perdido tres de sus últimos cuatro partidos competitivos y quedaron eliminados de la Liga de las Naciones, además de no anotar en tres partidos consecutivos en todas las competiciones.

Se espera que Los Mayas terminen entre los dos primeros de su grupo de clasificación para la Copa del Mundo, que también incluye a Dominica, República Dominicana y Jamaica.

Han pasado más de 15 años desde la última vez que Guatemala derrotó a un equipo de la región de la CONMEBOL, venciendo a Bolivia 3-0 en un amistoso en agosto de 2008.

No ha ganado en sus últimos siete encuentros contra Ecuador, no ha logrado anotar en seis de esos encuentros y no los ha vencido desde diciembre de 1984 (1-0).

Pronóstico Ecuador vs Guatemala

Ecuador ha demostrado una tremenda disciplina defensiva hasta ahora en su campaña de clasificación para la Copa del Mundo y lo ha hecho igualmente bien en partidos cerrados.

Por el contrario, los guatemaltecos están luchando por encontrar consistencia durante un partido de 90 minutos, razón por la cual les estamos dando ventaja a los sudamericanos.

Predicción: Ecuador 1-0 Guatemala

