Monterrey vs Atlético de San Luis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Liga MX Femenil Clausura 2024

Liga MX Femenil

La Jornada 15 de la Liga MX Femenil Clausura 2024, cierra este lunes 22 de abril con un duelo entre polos completamente opuestas, pues las sublíderes Rayadas de Monterrey reciben en el Gigante de Acero al penúltimo lugar, Atlético San Luis, en un partido que seguramente luce muy cargado de un solo lado.

Hora y Canal Monterrey vs San Luis

Sede: Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León.

Hora: 9:05 pm

Transmisión: VIX

Monterrey vs San Luis EN VIVO

Rayadas es actualmente uno de los equipos más enrachados del torneo, con ocho duelos sin perder, de los cuales siete se han contado por victorias, razón por la cual se colocan como uno de los equipos favoritos para llegar a la serie por el título y volver a pelear por una Final, misma que se les ha escapado ya desde 2021.

Un triunfo del Monterrey, las colocaría en la cima de la Liga, aunque con un partido menos que su rival de ciudad, pero sin duda que dejaría claro que las Rayadas van con todo por un buen cierre de torneo que les permita seguir incrementando su nivel y pelear por ese campeonato que su historia y afición les exige.

Por su parte, Atlético San Luis marcha en la penúltima posición del torneo con solo cinco puntos y ha quedado claro que su proyecto actual no está caminando, por lo que aunque ya no se juega nada, visitar el Gigante de Acero y buscar un buen resutado, podría resultar una buena motivación para un cuadro que no la ha pasado bien.

Con solo un triunfo y dos empates, San Luis se ha vuelto casi un cheque al portador para cualquier rival y aunque las jugadoras han tratado de revertir la situación, la realidad es que hoy por hoy no tienen el apoyo directivo necesario para salir de ella y pelean más por orgullo propio que por otra cosa.

