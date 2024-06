Selecciones

Gran partido nos espera este miércoles 5 de junio en la jornada 2 del Torneo Maurice Revello 2024 cuando México haga su debut en la competencia con la misión de sumar sus primeros puntos, pero tendrán que medirse al anfitrión, Francia, que llega dolido, pero listo para tomar revancha en la cancha del Parsemain.

Hora y Canal México vs Francia

Sede: Stade Parsemain, Fos-sur-Mer, Francia

Hora: 9:30 am de México. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Claro Sports

México vs Francia en VIVO

El cuadro de México arranca su participación en el Esperanzas de Toulon con el firme objetivo de llevarse el título, trae una selección Sub-23, aunque no clasificó a los Juegos Olímpicos.

El Tricolor tuvo un duelo de preparación el pasado viernes cuando vencieron a Bolivia con solitaria anotación de Efraín Álvarez, en un choque donde tuvieron algunos «refuerzos» mayores.

Por su parte, Francia es el anfitrión del torneo y siempre es el gran candidato al título, sin embargo si no quieren quedar eliminados rápido deben ganar este miércoles.

Les Bleus tuvieron un gris debut el pasado viernes cuando se midieron a Costa de Marfil siendo superados 2-0 y complicando una posible clasificación.

Tanto México como Francia saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras buscarán sumar su primer triunfo y con ello dar un paso en la pelea por la siguiente ronda. Los Tricolores son ligeros favoritos, pero Les Bleus saldrá a «matar o morir». Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

México vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Maurice Revello 2024

Last modified: junio 4, 2024

Etiquetas: Francia