Canelo Álvarez vs William Scull EN VIVO ¿Dónde puede verse en internet en México? TUDN, Box Azteca, ESPN o DAZN

Malas noticias para la afición mexicana ya que se ha confirmado que la pelea entre Canelo Álvarez vs William Scull No será transmitida en vivo por ninguna plataforma, ni siquiera pagando por ver.

Se había confirmado desde hace días que ESPN, Box Azteca y Televisa tendrían la pelea de manera diferida, sin embargo se especulaba que DAZN llevaría la transmisión del combate en vivo mediante el PPV, como en el resto del mundo, pero a unas horas de la pelea se pudo confirmar que NO será así y que no habrá manera legal de ver el combate en territorio mexicano.

Saúl “Canelo” Álvarez y William Scull alcanzaron el límite de peso supermediano antes de su enfrentamiento del 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita.

Esta es la sexta pelea consecutiva de Álvarez en la división, y aunque peleó en las 175 libras para enfrentarse a Dmitry Bivol antes de esa pelea, no ha tenido ninguna pelea muy reñida con el límite de las 168 libras desde entonces. En esta ocasión, pesó 167.1 libras, mientras que Scull pesó aún más ligero, 166.1.

Según todos los indicios, este es un combate desparejo, ya que Scull carece de la habilidad, la potencia y el pedigrí necesarios para igualar a Álvarez en cualquier nivel. Sin embargo, Scull es el campeón de la FIB, lo que significa que esta pelea es por los cuatro títulos mundiales en peso supermediano, lo que le da un enfoque publicitario conveniente. Para la mayoría, esta es la pelea previa a la pelea, ya que Canelo probablemente se enfrentará a su compañero, futuro miembro del Salón de la Fama, Terence Crawford, en Las Vegas en septiembre.

Álvarez le dijo a la presentadora de DAZN, Claudia Trejos, que «la verdad es que no me importa la altura, ni el tamaño», cuando le preguntaron sobre la ventaja de Scull. «Cuando eres un buen peleador, no importa. No me importa, he estado ahí con todos».

«Sé exactamente lo que tengo que hacer», le dijo Scull a Trejos, el rival más desfavorecido de Álvarez desde Avni Yildrim en 2021.

La cartelera preliminar es donde reside la intriga, particularmente en una posible pelea de peso pesado entre Martin Bakole y Efe Ajagba, y una revancha del impactante nocaut de Bruno Surace sobre Jaime Munguía. Bakole, quien pesó la friolera de 310 libras para su pelea con Joseph Parker en febrero (que aceptó con apenas unos días de aviso y para la que parecía poco preparado), llegó con un peso ligeramente más delgado de 299 libras.

A continuación, se detallan los pesos completos de la cartelera, incluyendo las peleas mencionadas y una diferencia de 28 kg entre Kevin Nicolas Espindola y Richard Riakporhe en un choque de peso pesado. Peso súper mediano – 12 asaltos

Saúl “Canelo” Álvarez – 167.1 libras

William cráneo – 166,1 libras

Peso crucero – 12 rondas

Jack Badou – 200.0 libras

Norair Mikaeljan – 198,1 libras

Peso súper mediano – 12 asaltos

Bruno Surace – 167,7 libras

Jaime Munguía – 167,7 libras

Peso pesado – 10 rondas

Efe Ajagba – 240.0 libras

Martín Bakole – 299.0 libras

Pesos pesados ​​– 8 rondas

Kevin Nicolás Espíndola – 297lbs

Richard Riakporhe – 235 libras

Pesos súper medianos – 6 rounds

Aarón Guerrero 75 kg

Brayan León – 75 kg

Peso medio – 6 asaltos

Michel Polina – 71 kg

Marco Verde – 72 kg

Peso ligero – 6 asaltos

Alexander Morales – 61 kg

Mohammed Alakel – 61 kg

Last modified: mayo 3, 2025

Etiquetas: Canelo Álvarez