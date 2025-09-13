Written by: septiembre 13, 2025 Box

Canelo Álvarez vs Terence Crawford [Repetición] Por Internet Round x Round Pelea Box 2025

Canelo Álvarez vs Terence EN VIVO

El boxeo mundial vivirá una de sus noches más esperadas este sábado 13 de septiembre de 2025, cuando Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2, 39 KO) enfrente al invicto Terence Crawford (41-0, 31 KO) en el Allegiant Stadium de Las Vegas, recinto que abrirá sus puertas al pugilismo por primera vez.

Este combate no solo enfrenta a dos campeones indiscutidos de cuatro divisiones, sino que también refleja los cambios que atraviesa el deporte con la irrupción de Arabia Saudita y el jeque Turki Al-Sheikh, cuyo poder financiero busca transformar por completo la industria.

¿Qué está en juego en Canelo vs Crawford?

El mexicano expondrá sus títulos mundiales del CMB, AMB, OMB y FIB del peso supermediano (168 libras). Además, el cinturón de The Ring podría convertirse en la joya más codiciada de la velada. Para Canelo, el riesgo es alto, pero la recompensa supera los 100 millones de dólares.

Ambos marcaron 167.5 libras en el pesaje, aunque la rehidratación le dará ventaja a Canelo, con 13 peleas previas en esta categoría. Crawford, en cambio, subirá por primera vez a las 168 libras, luego de conquistar el peso wélter y superwélter.

Dónde ver la pelea en México

Por primera vez en 16 años, un combate de Canelo no será transmitido en televisión abierta ni de paga. La transmisión exclusiva será por Netflix, con la cartelera principal arrancando a las 19:00 horas (CDMX) y el mexicano subiendo al ring cerca de las 21:00 horas.

Pronóstico de la pelea

Las casas de apuestas colocan a Canelo como favorito con -175, aunque respetan la calidad de Crawford (+150). El poder del mexicano y su experiencia en la división deberían marcar la diferencia, pero la técnica del estadounidense lo convierte en un rival sumamente peligroso.

En cualquier caso, este duelo promete quedar grabado como uno de los más grandes combates de la era moderna del boxeo.

