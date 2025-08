Pachuca vs Houston Dynamo EN VIVO Hora y Canal Apple TV Streaming Por Internet Jornada 3 Leagues Cup 2025

Leagues Cup

La fase regular de la Leagues Cup 2025 está por llegar a su fin y uno de los partidos más importantes de este martes 5 de agosto lo protagonizan los Tuzos del Pachuca y el Houston Dynamo, quienes se medirán en un duelo que podría definir el destino de los hidalguenses en el torneo binacional entre la Liga MX y la MLS.

El encuentro, que se disputará en el Shell Energy Stadium a partir de las 18:30 horas (tiempo del centro de México), representa una última oportunidad para el equipo dirigido por Jaime Lozano de colarse a los cuartos de final. Pachuca suma cuatro puntos luego de una victoria y un empate, aunque cayó en la tanda de penales ante LAFC, lo que lo obliga a ganar su último compromiso por un marcador amplio y esperar una combinación de resultados en su grupo.

Sin embargo, el panorama no es sencillo. Los Tuzos no contarán con el delantero venezolano Jhonder Cádiz, quien fue expulsado en el duelo anterior y no podrá estar en este importante compromiso. A pesar de la baja, el conjunto mexicano confía en su capacidad ofensiva y en el liderazgo de su cuerpo técnico para salir avante.

Por su parte, Houston Dynamo llega al encuentro sin posibilidades matemáticas de avanzar. El equipo estadounidense ha tenido una participación para el olvido en esta edición de la Leagues Cup: suma dos derrotas consecutivas, sin unidades en la tabla y con una diferencia de goles de -5, lo que lo coloca como el peor clasificado de su sector. Aun así, buscarán cerrar su participación de manera digna ante su gente y darle una alegría a su afición.

La transmisión del partido estará disponible a través de Apple TV con el MLS Season Pass, y también podrá seguirse el minuto a minuto en diversos portales deportivos.

Este duelo será clave no solo para Pachuca, sino para el cierre emocionante de la fase de grupos de la Leagues Cup, en una jornada llena de tensión, goles y emociones. Los Tuzos buscarán con todo su pase, mientras que Houston tratará de arrastrar con ellos cualquier esperanza.

