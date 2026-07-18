Pumas vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡PREOCUPANTE ARRANQUE PARA LA UNAM 😱😱😱!



Con doblete de Salomón Rondón y uno más de Elías Montiel, el Pachuca no tuvo problemas para golear 3-0 a Pumas en CU en el arranque del Apertura 2026.



Así, la UNAM inicio el torneo con el pie izquierdo y el martes tendrá que visitar a… pic.twitter.com/51JO6yHTlV — Fulbox (@fulboxOficial) July 19, 2026

Te imaginas que tu director técnico te abandone a mitad de las vacaciones para firmar con el rival que te acaba de eliminar de la liguilla, y que el calendario los obligue a enfrentarse cara a cara en la primera jornada del torneo? ¡Así de salvaje arranca la Liga MX! Este sábado, el Estadio Olímpico Universitario arde con el morbo absoluto del Pumas contra Pachuca. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La temporada apenas inicia, pero cada punto es vital en la lucha por la clasificación con dos equipos obligados a estar en la liguilla.

La escuadra universitaria llega con el orgullo herido tras perder la gran final del torneo pasado. Ante la salida express de Efraín Juárez a Europa, la directiva del Pedregal recurrió a Esteban Solari, un viejo ídolo de la afición que regresa a casa tras meter al Pachuca en semifinales el semestre pasado.

Enfrente están los Tuzos, quienes tuvieron que activar un plan de emergencia y contrataron a Benjamín Mora, un estratega de perfil táctico brillante y bagaje internacional que busca apagar la fiesta en el Pedregal.

¡La clave estará en las libretas! Solari conoce a la perfección el vestidor y el funcionamiento táctico de cada jugador de Pachuca, lo que le da una ventaja táctica invaluable en su debut.

Sin embargo, Benjamín Mora es experto en descifrar bloques defensivos pesados y buscará explotar la dinámica y frescura de los jóvenes hidalguenses para neutralizar el planteamiento del «Tano». Pumas necesitará un juego asfixiante y de posesión, mientras que los Tuzos buscarán hacer daño con transiciones supersónicas.

Por ser el debut de ambos técnicos y la paridad que mostraron el certamen pasado, proyectamos un partido sumamente estratégico, trabado en la media cancha y que terminará con una victoria muy ajustada de Pumas de 2-1 debido a la localía. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: julio 18, 2026