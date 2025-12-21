Aston Villa vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Premier League 2025-26

Written by: diciembre 21, 2025 Ligas Europeas

El Aston Villa recibe al Manchester United este domingo en Villa Park en el único partido de la jornada dominical de la Premier League, con mucho más que tres puntos en juego. Los Villanos sueñan con el título, mientras que los Red Devils buscan mantenerse en la pelea por el Top 4.

Aston Villa, en estado de gracia

El equipo de Unai Emery atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Llega con nueve victorias consecutivas en todas las competiciones y está a solo tres puntos del líder Arsenal. Un triunfo podría colocarlo en lo más alto de la tabla antes de Navidad.

La remontada 3-2 ante el West Ham confirmó el gran momento ofensivo del Villa, con 18 goles en sus últimos cuatro partidos. Además, una victoria significaría su séptimo triunfo seguido en Premier League, algo que no logra desde 1990.

Manchester United, peligroso pero irregular

El United de Ruben Amorim llega invicto en sus últimos cuatro partidos de liga, pero sigue mostrando fragilidad defensiva, especialmente como visitante. Ha marcado y recibido goles en seis salidas consecutivas, lo que anticipa un partido abierto.

Las bajas pesan: Casemiro está suspendido, mientras que Diallo y Mbeumo no estarán disponibles por la Copa Africana de Naciones, reduciendo el poder ofensivo del equipo.

Claves del partido

Villa Park será un factor decisivo. El Aston Villa llega con confianza total, mientras que el United, pese a su historia favorable en este estadio, afronta el duelo con ausencias importantes y una defensa vulnerable.

Pronóstico Aston Villa vs Manchester United

Todo apunta a un partido intenso y con goles.

Pronóstico: Aston Villa 3-2 Manchester United

El momento del Villa y el impulso de su afición podrían marcar la diferencia en un auténtico partidazo de Premier League.

