Guerra de Titanes EN VIVO Hora y Canal Por Internet Lucha Libre AAA 2025

Guerra de Titanes

Lucha Libre AAA se prepara para cerrar el 2025 a lo grande con Guerra de Titanes, uno de los eventos más emblemáticos de su calendario anual. La función promete una noche cargada de emociones, estrellas internacionales y combates de alto impacto, en lo que apunta a ser uno de los espectáculos más importantes del año para la lucha libre mexicana.

El evento se celebrará este viernes 20 de diciembre en la Arena Guadalajara, recinto con capacidad cercana a los 20 mil aficionados, que será testigo de un cierre espectacular rumbo a un 2026 que AAA quiere convertir en histórico.

AAA y WWE refuerzan su alianza en Guerra de Titanes

Una vez más, la alianza entre AAA y WWE se reflejará sobre el ring. Talento internacional de la empresa estadounidense formará parte de una cartelera que mezcla estilos, generaciones y rivalidades, elevando el atractivo mediático del evento y generando gran expectativa entre los aficionados.

Esta colaboración ha permitido que Guerra de Titanes 2025 cuente con nombres de peso mundial y enfrentamientos poco habituales en la lucha libre mexicana.

Rey Mysterio y Rey Fénix encabezan la lucha estelar

El combate estelar de la noche será una lucha en parejas que promete robarse los reflectores:
Rey Mysterio y Rey Fénix se enfrentarán a Dominik Mysterio y El Grande Americano.

Originalmente, Penta Zero Miedo estaba programado para participar, pero no recibió el alta médica tras una lesión en el hombro. A pesar de su ausencia en el ring, el luchador estará presente para convivir con la afición. Su lugar fue tomado por Rey Mysterio, garantizando un duelo de primer nivel.

Combates titulares y choques de alto voltaje

La cartelera de Guerra de Titanes 2025 estará repleta de luchas clave, incluyendo varios campeonatos en juego:

Campeonato Latinoamericano AAA

El Hijo del Dr. Wagner Jr. (c) vs Ethan Page
Un duelo que combina orgullo, técnica y estilos contrastantes, con el campeonato en juego.

Campeonato Mundial Crucero AAA

Laredo Kid (c) vs Je’Von Evans vs Jack Cartwheel
Una triple amenaza que promete velocidad, riesgo y espectacularidad.

División femenil AAA

Natalya, Faby Apache y Lola Vice vs Las Tóxicas (Flammer, La Hiedra y Lady Maravilla)
Una lucha de tercias que representa la fuerza y proyección de la división femenil.

Luchas especiales que elevan la cartelera

Además de los combates titulares, el evento contará con enfrentamientos que han captado la atención del público:

  • Hijo del Vikingo vs Dragon Lee (mano a mano)
  • The Wyatt Sicks vs Psycho Circus
  • Lucha de parejas múltiples:
    LWO (Cruz Del Toro y Joaquin Wilde) vs Los Americanos (Bravo y Rayo Americano) vs Mr. Iguana y Niño Hamburguesa vs La Parka y Octagón Jr.

¿Cuándo y dónde ver AAA Guerra de Titanes 2025?

📅 Fecha

Viernes 20 de diciembre de 2025

📍 Sede

Arena Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

⏰ Hora

8:00 PM (tiempo del centro de México)

📺 Transmisión EN VIVO

  • Canales oficiales de AAA en YouTube
  • WWE en YouTube
  • WWE en Español

Un cierre de año a la altura de AAA

Con una cartelera cargada de estrellas, campeonatos en juego y la presencia de figuras históricas, AAA Guerra de Titanes 2025 se perfila como el gran cierre del año para la lucha libre mexicana. Un evento que no solo despide el calendario, sino que marca el camino hacia un 2026 lleno de ambición y grandes expectativas para la empresa.

