Toluca vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡GRAN TRIUNFO UNIVERSITARIO 🐈🐈🐈!



Con goles de Víctor Arteaga y Sebastián Córdova, los Pumas vinieron de atrás para vencer 2-1 al Toluca en el Nemesio Diez por la jornada 2 del Apertura 2026.



Así, la UNAM sumó sus 3 primeros puntos, mientras los Diablos Rojos se estancaron… pic.twitter.com/U2iazxopGP — Fulbox (@fulboxOficial) July 22, 2026

Toluca regresa al Estadio Nemesio Díez con la confianza por las nubes tras un sólido debut, mientras que Pumas llega obligado a reaccionar después de sufrir una dolorosa goleada en la primera jornada. El duelo promete intensidad, ya que ambos equipos tienen objetivos muy distintos en este arranque del Apertura 2026.

Los Diablos Rojos buscan mantenerse entre los candidatos al título, mientras que la UNAM necesita una respuesta inmediata para evitar que la presión aumente desde las primeras fechas.

Toluca quiere confirmar su gran inicio

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed comenzó el torneo con una importante victoria como visitante frente a Chivas, mostrando nuevamente el orden táctico y la contundencia que lo caracterizaron en la campaña anterior.

Sin embargo, el cuerpo técnico también deberá administrar cargas físicas, ya que el equipo tiene en el horizonte el duelo por el Campeón de Campeones ante Cruz Azul.

Aun con posibles rotaciones, Toluca mantiene una base muy competitiva. Marcel Ruiz será el encargado de controlar el mediocampo, mientras que Paulinho encabezará el ataque buscando aprovechar cualquier espacio que deje la defensa universitaria.

Pumas llega con la obligación de reaccionar

El debut de los universitarios fue un duro golpe. La derrota por 3-0 frente a Pachuca dejó muchas dudas tanto en defensa como en el funcionamiento colectivo, reduciendo considerablemente el margen de error para el equipo de Esteban Solari.

Se esperan modificaciones en la zaga tras los problemas mostrados en la primera jornada, mientras que Keylor Navas tendrá nuevamente un papel fundamental bajo los tres palos para darle seguridad al equipo.

En ofensiva, Sebastián Córdova será el encargado de generar fútbol para abastecer a Robert Morales, quien buscará liderar la reacción auriazul.

La clave estará en el control del partido

Toluca intentará imponer su estilo desde la posesión y la presión alta, aprovechando el buen momento anímico con el que llega al encuentro.

Pumas, por su parte, necesitará ser mucho más sólido defensivamente y encontrar espacios al contragolpe si quiere competir en una de las canchas más complicadas de la Liga MX.

El desempeño de los mediocampistas será determinante para definir el rumbo del compromiso.

Pronóstico Toluca vs Pumas

La diferencia en el momento futbolístico de ambos equipos favorece claramente a los Diablos Rojos. Toluca llega con confianza, mantiene un funcionamiento colectivo muy sólido y contará con el respaldo de su afición.

Pumas tiene argumentos para competir, pero aún debe corregir los errores que exhibió en su presentación.

Pronóstico: Toluca 2-1 Pumas.

Last modified: julio 21, 2026