Cruz Azul vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡LA MÁQUINA SE LLEVA LA VICTORIA 🚂🚂🚂!



Con goles de Luka Romero y Christian Ebere, el Cruz Azul vino de atrás para terminar venciendo 2-1 a Puebla en la jornada 2 del Apertura 2026.



Así, la Máquina mantuvo su paso perfecto con 6 puntos, mientras La Franja se quedó con 3… pic.twitter.com/GmegYWaRa2 — Fulbox (@fulboxOficial) July 22, 2026

El campeón del fútbol mexicano regresa a casa. Cruz Azul hará su presentación ante su afición en el Estadio Azteca cuando reciba a Puebla, en un duelo correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026, donde ambos equipos buscarán mantenerse con paso perfecto.

La Máquina llega motivada tras una espectacular remontada en su debut, mientras que La Franja quiere confirmar que su victoria en la primera fecha no fue casualidad.

Cruz Azul quiere corregir sin perder su poder ofensivo

El equipo dirigido por Joel Huiqui inició la defensa de su título con un triunfo lleno de emociones.

Los celestes reaccionaron tras verse abajo 2-0 frente al Atlético de San Luis y terminaron imponiéndose 3-2, dejando claro que mantienen un gran potencial ofensivo, aunque también evidenciaron algunos problemas defensivos que buscarán corregir en su primer partido como locales.

El mediocampo volverá a ser el motor del equipo con Charly Rodríguez y Erik Lira, quienes tendrán la misión de controlar el ritmo del encuentro y generar oportunidades para Gabriel Fernández y Christian Ebere.

Puebla llega fortalecido tras un sólido debut

La Franja comenzó el torneo con una importante victoria como visitante frente a FC Juárez, resultado que fortaleció la confianza de un plantel que incorporó nueve refuerzos para este campeonato.

El técnico Gerardo Espinoza ha encontrado rápidamente respuesta de sus nuevas incorporaciones y espera competir de tú a tú ante el vigente campeón.

En defensa, Facundo Almada comandará el bloque poblano, mientras que Kevin Velasco y Emiliano Gómez serán las principales armas para explotar los espacios mediante contragolpes.

Un duelo entre posesión y velocidad

Se espera un partido con dos propuestas muy marcadas.

Cruz Azul intentará asumir el protagonismo desde el inicio, monopolizando la posesión y presionando alto para recuperar rápidamente el balón.

Puebla apostará por un bloque compacto, reduciendo espacios entre líneas y buscando sorprender con transiciones rápidas cuando recupere la pelota.

La efectividad de ambas estrategias podría definir el rumbo del compromiso.

Pronóstico Cruz Azul vs Puebla

Aunque Puebla mostró buenas sensaciones en su presentación, Cruz Azul cuenta con una plantilla más profunda, mayor calidad individual y el respaldo de jugar frente a su afición.

Si consigue mejorar su comportamiento defensivo respecto al debut, La Máquina tiene argumentos suficientes para sumar su segunda victoria consecutiva.

Pronóstico: Cruz Azul 2-1 Puebla.

Last modified: julio 21, 2026