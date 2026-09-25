Written by: septiembre 25, 2026 Liga de Naciones UEFA

República Checa vs Croacia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

República Checa vs Croacia

¡Doble estreno de gala en los banquillos europeos para encender el grupo de la muerte de la UEFA Nations League! La renovada República Checa recibe en Praga a la selección de Croacia en una batalla táctica que luce sumamente pareja. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones arrancan este nuevo ciclo con la misión de dejar atrás el pasado Mundial donde ninguno cumplió con las expectativas.

El equipo checo arranca una nueva era con el español Santi Denia como primer técnico extranjero al mando, buscando reestructurar su bloque ofensivo. 

Por su parte, Croacia inicia el ciclo de Slaven Bilić al frente del plantel, confiando en su columna veterana para pisar fuerte de visitante.

Santi Denia apostará por el dinamismo de Pavel Šulc y la movilidad de Adam Hložek para generar peligro sobre la zaga croata. Bilić responderá adueñándose de los tiempos en el medio campo a través de la visión de Luka Modrić para abastecer la potencia de Andrej Kramarić arriba.

La inmensa jerarquía individual de la escuadra ajedrezada y el oficio en la medular terminarán marcando diferencias ante un cuadro local en pleno proceso de reajuste. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Croacia 2-1 sobre República Checa. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: septiembre 26, 2026
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