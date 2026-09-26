Inglaterra vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡IMPRESIONANTE NIVEL DE ESPAÑA 🇪🇸🇪🇸🇪🇸!



Lo de España es realmente impresionante, después de coronarse campeón del Mundo hace apenas unos meses, ahora va a Wembley para vencer a Inglaterra 3-2 demostrando que es la mejor selección del planeta en la actualidad.



¿Quién puede parar… pic.twitter.com/ThyLYvIiLV — Fulbox (@fulboxOficial) September 26, 2026

¡Duelo de reyes en la catedral del fútbol mundial para encender el Grupo de la UEFA Nations League! La renovada Inglaterra de Thomas Tuchel recibe en Wembley a la flamante campeona del mundo, España, en un choque de revancha continental que promete convertirse en uno de los grandes partidos de esta fase.

Ingleses y españoles aparecen como los dos grandes favoritos del sector, por lo que comenzar esta nueva batalla con una victoria significaría dar un paso importante rumbo a la fase final. El escenario, los nombres y la calidad de ambos planteles anticipan una noche de máxima intensidad.

Inglaterra quiere hacer pesar Wembley

Los Tres Leones llegan a esta cita con la confianza renovada después de conquistar la medalla de bronce en el Mundial. Ahora, bajo la dirección de Thomas Tuchel, Inglaterra busca consolidar una nueva etapa y demostrar que está preparada para competir nuevamente por los grandes títulos internacionales.

El conjunto inglés tendrá además un aliado fundamental: Wembley. Jugar ante su afición puede convertirse en un factor determinante en un encuentro donde cada detalle tendrá enorme importancia.

Tuchel buscará construir un equipo sólido desde la defensa, pero sin renunciar al enorme potencial ofensivo de su plantilla. Alexander-Arnold tendrá una función importante en la salida y el equilibrio, mientras Jude Bellingham contará con libertad para aparecer entre líneas y conectar el mediocampo con los atacantes.

Por delante, Inglaterra tiene dinamita suficiente para poner en problemas a cualquier defensa. Bukayo Saka y Harry Kane serán las principales referencias ofensivas y tendrán la misión de aprovechar cada espacio generado por el juego de Bellingham.

España llega como campeona del mundo

En el otro lado estará una España que llega consolidada como la mejor selección del planeta después de completar una trayectoria espectacular que terminó con la conquista de la pasada Copa del Mundo.

La Furia Roja, dirigida por Luis de la Fuente, afronta este nuevo desafío con la intención de demostrar que el título mundial no fue casualidad. Su racha de victorias memorables y su consistencia competitiva la convierten en un rival de máxima exigencia para los ingleses.

España intentará imponer su tradicional control del balón y, sobre todo, manejar los tiempos del encuentro. La capacidad de Rodri y Pedri para administrar la posesión será fundamental para evitar que Inglaterra pueda correr y encontrar espacios.

Pero el gran peligro estará nuevamente en las bandas. Lamine Yamal tendrá la responsabilidad de desequilibrar mediante su velocidad, regate y capacidad para atacar los espacios ante una defensa inglesa que tendrá que permanecer muy concentrada.

Las claves del Inglaterra vs España

El enfrentamiento presenta un choque de estilos y recursos ofensivos que puede convertir cada pérdida de balón en una ocasión de peligro.

Inglaterra buscará combinar solidez defensiva con transiciones rápidas. La libertad de Bellingham será uno de sus principales recursos para romper líneas y encontrar a Saka o Kane en posiciones favorables.

Si los Tres Leones consiguen recuperar el balón en zonas adelantadas, podrán aprovechar la velocidad de sus atacantes para atacar a una España que no siempre tendrá tiempo de reorganizarse.

La Furia Roja, por su parte, intentará imponer su ritmo mediante la posesión. Rodri y Pedri tendrán que controlar el centro del campo para evitar que el partido se convierta en un intercambio constante de ataques.

El duelo entre la circulación española y la verticalidad inglesa puede definir buena parte del encuentro. Si España consigue mantener largas posesiones, reducirá las oportunidades de Inglaterra; si los locales logran acelerar las transiciones, Wembley podría convertirse en un auténtico caldero.

Un partido con sabor a revancha continental

Más allá de los puntos, existe un ingrediente adicional que eleva todavía más la expectativa: el enfrentamiento entre dos selecciones acostumbradas a disputar los grandes escenarios.

España llega con el respaldo de su reciente título mundial, mientras Inglaterra quiere demostrar que su nueva etapa bajo Tuchel puede llevarla nuevamente a competir por los trofeos más importantes.

Por eso, este primer enfrentamiento puede marcar mucho más que la clasificación momentánea. Ganar significaría comenzar la Nations League con autoridad y enviar un mensaje al resto del grupo.

Con semejante cantidad de talento ofensivo, resulta difícil imaginar un encuentro cerrado durante los 90 minutos. Ambos equipos tienen futbolistas capaces de resolver una jugada individual y cambiar el partido en cuestión de segundos.

Pronóstico Inglaterra vs España

Todo apunta a un partido de máxima intensidad y con oportunidades en ambas áreas. Inglaterra tendrá el impulso de Wembley y un ataque encabezado por nombres de primer nivel, mientras España llega con la confianza de ser la vigente campeona del mundo y con un mediocampo capaz de controlar los tiempos.

El equilibrio entre ambos conjuntos hace difícil encontrar un dominador claro. Inglaterra puede hacer mucho daño cuando acelera y España tiene recursos suficientes para responder mediante la posesión y el talento individual de sus extremos.

La localía puede darle un impulso adicional a los Tres Leones, pero el control del mediocampo y la capacidad de España para manejar los momentos del partido podrían equilibrar nuevamente la balanza.

🔮 Nuestro pronóstico: Inglaterra 2-2 España

Pronosticamos un apasionante e intenso empate 2-2 entre Inglaterra y España.

El enorme arsenal ofensivo de ambos planteles y el empuje de Wembley garantizarán un choque repleto de emociones, ocasiones y llegadas en los dos arcos.

Inglaterra buscará aprovechar el factor local para golpear a la campeona del mundo, mientras España intentará imponer su estilo y demostrar por qué llega como una de las grandes referencias del fútbol internacional.

Last modified: septiembre 26, 2026