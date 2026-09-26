Chivas vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡LOS GALLOS BLANCOS LE PEGAN AL REBAÑO SAGRADO 🐔🐔🐔!



El Querétaro dio un golpe de autoridad logrando una grandísima y merecida victoria 2-0 sobre las Chivas en el Akron.



Alí Avila y Mateo Coronel fueron los artifices del gol, para que Querétaro se coloque cuarto con 17 puntos… pic.twitter.com/fld2PpgO2Q — Fulbox (@fulboxOficial) September 27, 2026

¡Duelo de alto calibre en suelo tapatío para apretar la lucha por la cima del Apertura 2026! Chivas Rayadas del Guadalajara y Querétaro se enfrentan en el Estadio AKRON en un choque donde ambos equipos llegan con argumentos para protagonizar una batalla intensa por los tres puntos.

El Rebaño Sagrado comenzó la jornada instalado como sublíder general con 18 puntos, mientras que los Gallos Blancos han sorprendido durante el torneo y ocupan la quinta posición con 14 unidades. La diferencia en la clasificación es corta, por lo que un triunfo queretano podría comprimir todavía más la pelea en la parte alta.

Chivas llega como sublíder del Apertura 2026

El conjunto rojiblanco se presenta ante su afición después de rescatar un empate de alto voltaje en el Clásico frente al América. Chivas igualó 2-2 en un partido exigente y ahora buscará transformar ese resultado en un nuevo impulso para mantenerse en los primeros puestos.

El Rebaño ha tenido que afrontar este tramo del campeonato con algunas ausencias importantes. Para el Clásico tuvo que suplir a jugadores como Rangel, Alvarado y González, situación que ha obligado al cuerpo técnico a realizar ajustes y repartir responsabilidades dentro de la plantilla.

Ahora, jugando en casa, Chivas tendrá el desafío de imponer condiciones desde los primeros minutos. La idea será controlar el balón, manejar los tiempos y evitar que Querétaro encuentre espacios para explotar las transiciones.

El ataque rojiblanco tendrá como una de sus principales referencias a Ricardo Marín, quien encabezará un frente ofensivo renovado y buscará aprovechar la movilidad de sus compañeros para generar peligro ante la defensa queretana.

Querétaro quiere dar la gran campanada

Los Gallos Blancos llegan a Guadalajara con la confianza que les proporciona una campaña que los mantiene entre los protagonistas del Apertura 2026. Querétaro suma 14 puntos y ocupa actualmente la quinta posición general, una situación que refleja el buen rendimiento mostrado durante el torneo.

Su último encuentro terminó con un empate 1-1 ante León, resultado que dejó al conjunto queretano con la obligación de buscar algo más en su visita al Estadio AKRON si pretende acercarse a los puestos de mayor privilegio.

La misión no será sencilla, especialmente ante un Chivas que contará con el respaldo de su público. Sin embargo, Querétaro tiene herramientas para complicar el encuentro y tratará de aprovechar cada pérdida de balón del conjunto local.

Uno de los puntos importantes estará en el mediocampo. La recuperación de Santiago Homenchenko puede darle mayor equilibrio al equipo y, sobre todo, permitirle lanzar rápidamente a sus hombres de ataque.

En ese escenario, Mateo Coronel y Alí Ávila aparecen como dos piezas importantes para aprovechar los espacios que pueda dejar Chivas cuando adelante sus líneas.

Las claves del Chivas vs Querétaro

Uno de los principales duelos tácticos estará en la posesión de la pelota. Chivas buscará imponer su ritmo mediante circulación y control territorial, intentando evitar que Querétaro pueda sentirse cómodo y salir rápidamente al contragolpe.

El planteamiento de Gabriel Milito pasará por mantener la posesión y conservar el orden táctico en zona defensiva. La intención será construir los ataques desde el control del partido para después aprovechar la velocidad de un frente ofensivo renovado.

Querétaro, por su parte, tendrá que encontrar el equilibrio entre defender con disciplina y aprovechar sus oportunidades cuando recupere la pelota. La presencia de Homenchenko en la zona central puede resultar importante para conectar la recuperación con las carreras de Coronel y Ávila.

Otro factor será la capacidad de ambos equipos para administrar los momentos del encuentro. Si Chivas consigue adelantarse, Querétaro tendrá que arriesgar más, mientras que un gol de los Gallos podría obligar al conjunto rojiblanco a acelerar sus ataques.

Chivas busca hacer pesar el Estadio AKRON

La localía puede convertirse en uno de los elementos determinantes de este enfrentamiento. Chivas llegará respaldado por su afición en Zapopan y tendrá la responsabilidad de demostrar por qué ocupa la segunda posición de la clasificación.

El conjunto rojiblanco cuenta además con una plantilla con suficiente profundidad para afrontar las diferentes exigencias del partido. Conforme avancen los minutos, las alternativas disponibles en el banquillo podrían adquirir especial importancia.

Querétaro intentará mantener el partido bajo control durante el mayor tiempo posible y llevarlo a un escenario donde un detalle pueda definirlo. Si logra llegar con opciones al tramo final, la presión sobre Chivas podría aumentar considerablemente.

Sin embargo, el peso de jugar en casa y la capacidad de Chivas para generar variantes ofensivas podrían terminar marcando la diferencia en la segunda mitad.

Pronóstico Chivas vs Querétaro

El encuentro apunta a ser una batalla cerrada entre dos equipos que llegan ubicados en la parte alta del Apertura 2026. Chivas tiene la ventaja de la localía y una mayor profundidad de plantilla, mientras que Querétaro ha demostrado que puede competir y sorprender ante rivales de mayor nombre.

La posesión y el orden serán fundamentales para el Rebaño, mientras que los Gallos buscarán hacer daño a partir de las recuperaciones en mediocampo y la velocidad de sus atacantes.

Todo apunta a un partido intenso, con alternativas y con un tramo final especialmente emocionante.

🔮 Nuestro pronóstico: Chivas 2-1 Querétaro

Pronosticamos una trabajada victoria de Chivas por 2-1 sobre Querétaro, en un encuentro donde el conjunto rojiblanco podría encontrar la diferencia durante el tramo complementario.

Los Gallos tienen argumentos suficientes para poner en aprietos al sublíder y mantener el marcador cerrado durante buena parte del partido, pero la profundidad de la plantilla tapatía y el respaldo de su afición en el Estadio AKRON terminarían inclinando la balanza.

Chivas buscará sumar tres puntos fundamentales para mantenerse en la pelea por la cima, mientras Querétaro intentará dar una de las grandes campanadas de la jornada.

Last modified: septiembre 26, 2026