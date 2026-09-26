Cruz Azul vs Toluca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

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Cruz Azul y Toluca nos brindaron un espectacular empate 3-3 esta tarde en la cancha del Azteca.



La Máquina se fue al frente 2-0 con goles de Nico Ibáñez y el Toro Fernández, sin embargo los Diablos remontaron con doblete de Alexis Vega y uno más… pic.twitter.com/K0DOY1qcUI — Fulbox (@fulboxOficial) September 27, 2026

¡Cierre de cuentas en la capital del país con sabor a Liguilla adelantada! Cruz Azul y Toluca vuelven a verse las caras en un duelo electrizante por el orgullo, los tres puntos y la parte alta del Apertura 2026.

La Máquina llega ubicada en la cuarta posición con 15 puntos, mientras que los Diablos Rojos son líderes generales con 19 unidades. La diferencia en la clasificación le agrega todavía más tensión a un enfrentamiento donde ninguno querrá ceder terreno.

Cruz Azul busca dar un golpe de autoridad

La Máquina de Joel Huiqui afronta este compromiso con la necesidad de reaccionar después de una seguidilla cargada de compromisos y resultados adversos.

El conjunto celeste viene de sufrir una derrota 1-0 ante Monterrey en la jornada pasada, un resultado que frenó sus aspiraciones de acercarse todavía más al liderato y aumentó la necesidad de conseguir una actuación convincente ante uno de los equipos más fuertes del campeonato.

Cruz Azul deberá recuperar su solidez y encontrar la fórmula para controlar a un Toluca que llega como líder absoluto. El orden defensivo será una de sus principales armas, especialmente ante un rival que cuenta con diferentes recursos para generar peligro.

La idea de la Máquina podría pasar por defender con disciplina y, una vez recuperado el balón, lanzar transiciones rápidas para explotar los espacios.

Además, existe un antecedente que puede alimentar la confianza celeste: aquel 3-1 que le dio el título frente a Toluca en el Campeón de Campeones. Cruz Azul buscará repetir una fórmula basada en intensidad, orden y velocidad para volver a imponerse ante los Diablos.

Toluca quiere defender el liderato

Los Diablos Rojos de Antonio Mohamed llegan a la capital como líderes absolutos del Apertura 2026 con 19 puntos, aunque lo hacen después de sufrir una derrota inesperada en la jornada anterior.

Toluca cayó 3-2 en casa ante Santos Laguna, un resultado que puso fin a una racha positiva y dejó claro que incluso el líder puede encontrar dificultades cuando pierde concentración.

Ahora, el cuadro escarlata tendrá una oportunidad inmejorable para reaccionar ante un rival directo y demostrar que aquella derrota fue solamente un tropiezo.

La principal apuesta de Toluca estará en su poder ofensivo. Los Diablos buscarán mover rápidamente el balón, generar espacios y aprovechar la contundencia de sus atacantes para desarticular el bloque defensivo de Cruz Azul.

Además, existe un ingrediente adicional: la revancha. Toluca tendrá presente aquel antecedente negativo ante la Máquina y buscará responder dentro de la cancha con una actuación que le permita mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Las claves del Cruz Azul vs Toluca

El encuentro promete ser una batalla táctica entre dos equipos con argumentos suficientes para hacer daño.

Cruz Azul probablemente buscará un planteamiento más ordenado durante las fases iniciales. La prioridad será evitar que Toluca encuentre espacios entre líneas y obligar al líder a jugar lejos de las zonas donde puede hacer más daño.

Una vez recuperada la pelota, la Máquina buscará acelerar. Las transiciones serán fundamentales para aprovechar cualquier espacio que dejen los Diablos cuando adelanten sus líneas.

Toluca, por su parte, intentará romper ese planteamiento mediante movilidad y contundencia. Los dirigidos por Antonio Mohamed saben que un partido abierto puede favorecer sus condiciones ofensivas, especialmente si consiguen llevar el balón rápidamente al último tercio.

El mediocampo tendrá un papel decisivo. El equipo que consiga imponer el ritmo podrá obligar al rival a modificar su estrategia.

Además, el hecho de que ambos conjuntos lleguen con derrotas recientes puede provocar un partido de mucha intensidad. Ninguno querrá encadenar otro tropiezo, pero tampoco podrá renunciar por completo a buscar el arco rival.

Un duelo con aroma de Liguilla

Más allá de los tres puntos, el enfrentamiento tiene todos los ingredientes de una Liguilla adelantada.

Cruz Azul necesita acercarse a los primeros puestos y demostrar que puede competir de igual a igual contra los líderes. Toluca, mientras tanto, quiere defender su posición privilegiada y recuperar inmediatamente las sensaciones después de caer frente a Santos.

La diferencia de cuatro puntos entre ambos equipos hace que el resultado pueda tener un peso importante en la carrera por la parte alta.

Con dos planteles equilibrados y una zona ofensiva con capacidad para generar peligro, todo apunta a un encuentro dinámico, con oportunidades en ambas áreas y constantes cambios de ritmo.

Pronóstico Cruz Azul vs Toluca

El partido luce especialmente complicado de anticipar. Cruz Azul tiene la localía y una propuesta que puede hacer mucho daño cuando consigue recuperar el balón y correr al espacio.

Toluca, en cambio, llega con la presión de defender el liderato, pero también con la capacidad ofensiva necesaria para responder cada vez que la Máquina consiga golpear.

El equilibrio entre ambos planteles puede provocar un duelo de ida y vuelta, en el que las defensas tendrán que trabajar al límite para evitar que el rival tome una ventaja definitiva.

La necesidad de ambos equipos y su capacidad ofensiva hacen pensar en un marcador con goles, pero sin un dominador absoluto.

🔮 Nuestro pronóstico: Cruz Azul 2-2 Toluca

Pronosticamos un disputado empate 2-2 entre Cruz Azul y Toluca.

La Máquina tendrá argumentos para complicar al líder y aprovechar sus transiciones rápidas, mientras que los Diablos Rojos responderán con la contundencia de sus atacantes.

El equilibrio entre ambos planteles y la paridad en zona ofensiva anticipan un duelo de ida y vuelta que terminará repartiendo unidades.

Cruz Azul buscará dar un golpe de autoridad ante su afición, mientras Toluca intentará salir de la capital con un resultado que le permita mantenerse en lo más alto del Apertura 2026.

Last modified: septiembre 26, 2026