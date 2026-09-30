Japón vs Ecuador EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

¡Prueba de fuego en tierras niponas con boleto directo a la gran final en juego! La Selección de Ecuador se mide a la invicta escuadra de Japón en el segundo choque de Marcelo Gallardo al frente de La Tri. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones saldrán decididas a conseguir la victoria y firmar su boleto a la final de este torneo amistoso.

El equipo de Marcelo Gallardo desembarca necesitado de ajustes defensivos tras caer ante Corea del Sur, buscando asimilar la propuesta del estratega argentino.

Por su parte, Japón llega encendido tras hilar victorias sobre Uruguay y Venezuela con un Ayase Ueda intratable.

Gallardo fortalecerá la columna vertebral con Piero Hincapié y Pervis Estupiñán para soltar la velocidad de Jeremy Sarmiento al espacio.

Japón responderá adueñándose del balón con su juego de toque veloz para surtir la contundencia de Ayase Ueda en el área.

El ajuste táctico de La Tri y la garra de sus defensores lograrán frenar el vendaval local para definir la semifinal en un trámite sumamente parejo. Nuestro pronóstico es una trabajada y apretada victoria de Ecuador 2-1 sobre Japón. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 1, 2026