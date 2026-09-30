Panamá vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

Desafío de alto calibre en territorio nipón para el proyecto canalero! La Selección de Panamá enfrenta en el mítico Estadio de Yokohama a Nueva Zelanda por las semifinales de la Copa Kirin. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones saldrán decididas a conseguir la victoria que les de el boleto a la final de este torneo amistoso donde se medirían al ganador del duelo entre Japón ante Ecuador.

El equipo de Thomas Christiansen desembarca en Japón tras empatar 1-1 ante la India, aprovechando la gira para darle espacio al relevo generacional.

Por su parte, Nueva Zelanda llega con ritmo encendido tras golear 3-0 a China en su tercer ensayo de esta Fecha FIFA.

Panamá apostará a la posesión del balón y las combinaciones rápidas para superar la barrera oceánica y desgastar al rival.

Nueva Zelanda responderá imponiendo su fortaleza en el juego aéreo a través de Tyler Bindon y la contundencia de Ben Waine al frente.

El gran dinamismo técnico de los jóvenes panameños y el buen planteamiento de Christiansen terminarán marcando la diferencia en un trámite sumamente físico. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Panamá 2-1 sobre Nueva Zelanda. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 1, 2026