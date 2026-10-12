Lens vs Sporting Lisboa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Champions League 2026-2027

¡Cita europea de altísimo voltaje para dar el zarpazo rumbo a la siguiente ronda de la Champions League! El Lens recibe en casa al Sporting Lisboa en un duelo de equipos victoriosos donde sumar tres puntos vale oro puro. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros ganaron en su debut y saben que una nueva victoria sería soñar con avanzar a la fase final a pesar de que ninguno está entre los grandes favoritos.

El conjunto francés llega encendido tras vencer 2-1 al Lyon en liga el fin de semana y superar 3-2 al Slavia Praga en su debut continental hace más de un mes.

Por su parte, el cuadro portugués desembarca invicto en su torneo local tras derrotar a Braga el viernes y superar 3-1 al Galatasaray en la primera fecha de la Champions a inicios de septiembre.

Lens volcará su presión en campo rival asociando la visión de Florian Thauvin con la velocidad de Abdallah Sima y Florian Sotoca.

Sporting responderá adueñándose del medio campo con Rodrigo Zalazar y Geny Catamo para abastecer el olfato goleador de Luis Javier Suárez en el área.

El gran momento de forma que atraviesan ambas ofensivas y el ida y vuelta constante que proponen en cancha auguran un partido sumamente parejo e hipercompetitivo. Nuestro pronóstico es un disputado empate 2-2 entre Lens y Sporting Lisboa. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 12, 2026