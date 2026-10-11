Levante vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 LaLiga 2026-2027

LaLiga 2026-2027

¡Cierre de alto voltaje en territorio valenciano para definir el rumbo de la zona alta y el descenso en España! El Levante recibe en el Ciutat de València al Sevilla en un partido donde tropezar costará muy caro. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan en zonas distintas de la tabla, uno luchando en la parte alta y otro en no caer a la zona de descenso, sin embargo con la expectativa de lo que la Fecha FIFA les haya afectado.

El equipo granota llega con la urgencia de salir de la zona baja tras caer 3-1 frente al Villarreal, aferrándose al recuerdo de su última victoria sobre los hispalenses en este feudo.

Por su parte, el Sevilla desembarca quinto lugar con 13 puntos, buscando reaccionar tras caer ante el Barça en la última jornada previo a la Fecha FIFA.

Levante plantará un bloque defensivo compacto para proteger su arco y explotar la velocidad por bandas en contragolpes directos.

Sevilla responderá adueñándose de la posesión en el mediocampo para someter a su rival y alimentar la contundencia de sus atacantes en el área.

La necesidad del cuadro local por resguardar su portería y la jerarquía individual del conjunto visitante para romper bloques cerrados auguran un trámite de suma paridad. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Sevilla 2-1 sobre el Levante. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 11, 2026