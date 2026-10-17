Written by: octubre 17, 2026 Torneo Apertura 2026

Toluca vs Atlético San Luis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Torneo Apertura 2026

Toluca vs Atlético San Luis

¡Artillería pesada y fuego puro en el Nemesio Diez para afianzar los primeros puestos de la clasificación! Los Diablos Rojos del Toluca reciben en La Bombonera al Atlético San Luis en un choque donde los goles están garantizados. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estos equipos llegan en circunstancias muy distintas, mientras los mexiquenses pelean por la cima, los Potosinos quieren tomar un respiro rezagados en la parte baja de la tabla.

Los Diablos Rojos llegan afianzados en el segundo lugar de la tabla con 20 puntos y 25 goles anotados, buscando redimirse tras su tropiezo ante Tigres en la jornad pasada.

Por su parte, la escuadra potosina desembarca en la posición 15 con 12 unidades, necesitada de puntos tras caer 2-1 ante Santos sabiendo que de no ganar prácticamente se despedirían de la liguilla.

Toluca buscará ordenar su zaga con Federico Pereira y Bruno Méndez para soltar la magia de Alexis Vega y Helinho en busca de abastecer a Federico Viñas y Paulinho

San Luis responderá con la distribución de Sébastien Salles-Lamonge para conectar con el olfato en el área de Felipe Mora.

El apabullante volumen ofensivo que presume el conjunto escarlata en su feudo y la jerarquía de sus referentes en ataque terminarán imponiendo condiciones sobre la visita. Nuestro pronóstico es una clara victoria del Toluca 3-1 sobre el Atlético San Luis. ¿Cuál es el tuyo?

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