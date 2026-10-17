Chivas vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

🇫🇷 Termina el partido en el @EstadioAKRON.



Sumamos un punto más en casa, nos vemos de nuevo el martes. pic.twitter.com/2nIh1d4paB — CHIVAS (@Chivas) October 18, 2026

¡La Liga MX entra en una etapa de máxima tensión! Las Chivas del Guadalajara reciben a los Tigres en el Estadio Akron, en un enfrentamiento que promete intensidad, emociones y una batalla directa por los objetivos de ambos equipos en el Apertura 2026.

El Rebaño Sagrado llega mejor ubicado en la clasificación, instalado en el cuarto puesto con 19 puntos, pero necesita reaccionar después de tres partidos consecutivos sin ganar. La posibilidad de acercarse al liderato sigue presente, aunque para mantener viva esa aspiración deberá aprovechar su condición de local.

Del otro lado, Tigres aterriza en Guadalajara con la confianza renovada tras encadenar dos victorias consecutivas. El conjunto felino viene de imponerse 3-2 al Toluca, un resultado que lo metió de lleno en la pelea por la clasificación y que alimenta sus aspiraciones de alcanzar la fase final.

Los dos equipos tienen argumentos para competir, pero la presión será diferente. Chivas quiere recuperar el camino de la victoria y consolidarse en la parte alta, mientras que Tigres necesita sumar para acercarse a los puestos de Liguilla. En el Akron, cualquier descuido podría resultar decisivo.

Chivas busca reencontrarse con la victoria ante su afición

El Guadalajara llega a este compromiso con la necesidad de romper una racha que comienza a generar preocupación. Tres partidos consecutivos sin ganar han frenado el impulso del Rebaño Sagrado, que todavía se mantiene en el cuarto lugar con 19 unidades.

En la jornada anterior, los rojiblancos empataron 1-1 ante Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Aunque rescataron un punto en un encuentro de alta exigencia emocional, el resultado dejó claro que el equipo necesita recuperar contundencia si quiere aspirar a los primeros puestos.

Ahora, el Estadio Akron aparece como el escenario ideal para intentar cambiar la dinámica. Chivas buscará imponer condiciones desde el arranque, presionar en campo rival y aprovechar el respaldo de su afición para recuperar la confianza.

Uno de los pilares del equipo será el guardameta Raúl ‘Tala’ Rangel, cuya seguridad bajo los tres palos puede resultar fundamental ante un rival que llega con buenas sensaciones ofensivas.

En la generación de juego, Roberto ‘Piojo’ Alvarado tendrá la responsabilidad de aportar creatividad, desequilibrio y precisión en el último pase. Su conexión con Ángel Sepúlveda puede convertirse en una de las principales armas rojiblancas para vulnerar la defensa felina.

Chivas necesita demostrar que su posición en la tabla no es casualidad. Una victoria ante Tigres no solamente serviría para cortar la mala racha, sino también para enviar un mensaje contundente al resto de los contendientes.

Tigres llega encendido y quiere dar el golpe en Guadalajara

Los Felinos afrontan esta visita con una perspectiva mucho más favorable que hace algunas jornadas. Dos victorias consecutivas han fortalecido la confianza del equipo y le han permitido meterse de lleno en la lucha por los puestos de clasificación.

El triunfo más reciente fue especialmente importante: Tigres derrotó 3-2 al Toluca en un partido intenso, con goles y alternativas hasta el final. Superar a uno de los equipos protagonistas del campeonato representa un impulso importante para un conjunto que busca recuperar protagonismo en el Apertura 2026.

Ahora, el reto será mantener esa inercia positiva en una de las canchas más exigentes del fútbol mexicano. El equipo felino sabe que necesita sumar para acercarse a la Liguilla y que una victoria frente a Chivas tendría un valor adicional por tratarse de un rival directo en la parte alta.

En la zona de creación, Juan Brunetta será una pieza fundamental. Su capacidad para organizar los ataques, encontrar espacios y filtrar pases puede permitir que Tigres genere peligro incluso cuando tenga menos posesión.

En punta, Guillermo Martínez tendrá la misión de aprovechar las oportunidades que consiga construir el mediocampo. Su presencia ofensiva será importante para castigar cualquier desconcentración de la defensa rojiblanca.

Tigres llega motivado, pero deberá combinar esa confianza con disciplina táctica. Si consigue mantener el orden y aprovechar sus momentos de superioridad, tendrá opciones reales de llevarse un resultado positivo del Akron.

Chivas vs Tigres: las claves del partido

Uno de los factores determinantes será la capacidad de Chivas para imponer su ritmo desde los primeros minutos. El conjunto rojiblanco tiene la ventaja de jugar en casa y probablemente buscará asumir la iniciativa, presionar alto y generar ocasiones mediante combinaciones rápidas.

La creatividad del ‘Piojo’ Alvarado será esencial para encontrar espacios entre líneas y conectar con Sepúlveda. Si ambos consiguen asociarse con frecuencia, el Guadalajara puede obligar a Tigres a retroceder y defender cerca de su propia área.

Los visitantes, en cambio, buscarán aprovechar la calidad de Brunetta para administrar la pelota y encontrar el momento adecuado para atacar. Su capacidad para conectar el mediocampo con Guillermo Martínez será clave si quieren hacer daño sin exponerse demasiado.

La seguridad de los porteros también podría marcar diferencias. El ‘Tala’ Rangel tendrá que responder ante las llegadas felinas, mientras que Tigres necesitará una defensa concentrada para contener el empuje de los locales.

Otro aspecto importante será la gestión de la presión. Chivas lleva tres encuentros sin ganar y podría sentir la necesidad de resolver rápidamente, mientras que Tigres llega con el impulso de sus dos victorias recientes. Si el Guadalajara consigue marcar primero, el ambiente del Akron puede convertirse en un factor determinante.

Un partido que puede cambiar el rumbo de ambos equipos

La clasificación añade todavía más importancia a este enfrentamiento. Chivas ocupa el cuarto puesto con 19 puntos y tiene la oportunidad de acercarse al liderato, pero necesita recuperar la regularidad para no perder terreno.

Tigres, por su parte, busca convertir su reacción reciente en una candidatura real a la Liguilla. Ganar en Guadalajara representaría un golpe de autoridad y confirmaría que el equipo está preparado para competir contra los mejores.

La presión será máxima para ambos conjuntos, aunque por razones distintas. El Rebaño quiere responder ante su afición y recuperar el protagonismo, mientras que los Felinos necesitan aprovechar su buen momento para seguir escalando posiciones.

Por ello, esperamos un encuentro muy disputado, con fases de dominio alternadas y oportunidades para los dos equipos. La diferencia podría estar en la capacidad de aprovechar los errores del rival en los momentos decisivos.

Pronóstico Chivas vs Tigres: el Rebaño Sagrado hará valer su localía

Tigres llega con mejores sensaciones después de dos victorias consecutivas, pero Chivas cuenta con una ventaja importante: jugará en casa y tendrá la oportunidad de reaccionar ante su afición.

El Guadalajara dispone de recursos ofensivos para generar peligro mediante Alvarado y Sepúlveda, mientras que la seguridad de Rangel puede ayudarle a sostener al equipo en los momentos de mayor presión.

Los Felinos tienen argumentos para competir y la creatividad de Brunetta puede complicar a la defensa rojiblanca. Sin embargo, la necesidad de cortar la mala racha y la fortaleza colectiva del Rebaño en el Akron podrían terminar inclinando la balanza.

Esperamos un partido cerrado, intenso y con goles de ambos lados, pero con Chivas aprovechando mejor sus oportunidades para quedarse con tres puntos fundamentales.

🔮 Nuestro pronóstico: Chivas 2-1 Tigres

Pronosticamos una trabajada victoria de Chivas por 2-1 sobre Tigres.

El Rebaño Sagrado buscará recuperar su mejor versión y aprovechar el apoyo de su afición para romper la racha de tres partidos sin ganar. La conexión entre el ‘Piojo’ Alvarado y Ángel Sepúlveda puede resultar decisiva ante un rival que llega motivado, pero que tendrá que soportar la presión de jugar en el Estadio Akron.

Tigres debería competir con intensidad y encontrar oportunidades para marcar, aunque la fortaleza colectiva de los rojiblancos terminará haciendo la diferencia.

Last modified: octubre 17, 2026