Toluca vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Urgencia de triunfo e impacto directo por la cima de la tabla general en la jornada doble! Los Diablos Rojos del Toluca reciben en el infierno de La Bombonera a los Xolos de Tijuana en un choque donde ceder unidades resultará imperdonable. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Diablos Rojos marchan sublíderes con 21 puntos, mientras que los Xolos se han rezagado hasta la décima posición con 16 unidades urgidos de volver a sumar.

El equipo del Turco Mohamed llega en la segunda posición con 21 puntos, necesitado de romper una racha de cuatro juegos sin ganar tras igualar ante San Luis, por lo que necesitan regresar a la senda de la victoria.

Por su parte, la escuadra fronteriza desembarca décima con 16 unidades, buscando sumar de a tres como visitante tras ligar 5 duelos sin triunfo.

Toluca desplegará su temible artillería conectando el talento de Erick Gutíerrez y Alexis Vega para abastecer el temible olfato de Paulinho.

Tijuana responderá atrincherándose con Nacho Rivero para catapultar el desequilibrio por bandas de Kevin Castañeda y Adonis Preciado.

La apabullante pegada que presumen los locales en su feudo y la urgencia por no perder la pista del liderato terminarán marcando la diferencia en el infierno. Nuestro pronóstico es una clara victoria de Toluca 2-0 sobre Tijuana. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 21, 2026