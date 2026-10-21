Written by: octubre 21, 2026 Torneo Apertura 2026

Toluca vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Torneo Apertura 2026

Toluca vs Tijuana

¡Urgencia de triunfo e impacto directo por la cima de la tabla general en la jornada doble! Los Diablos Rojos del Toluca reciben en el infierno de La Bombonera a los Xolos de Tijuana en un choque donde ceder unidades resultará imperdonable. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Diablos Rojos marchan sublíderes con 21 puntos, mientras que los Xolos se han rezagado hasta la décima posición con 16 unidades urgidos de volver a sumar.

El equipo del Turco Mohamed llega en la segunda posición con 21 puntos, necesitado de romper una racha de cuatro juegos sin ganar tras igualar ante San Luis, por lo que necesitan regresar a la senda de la victoria.

Por su parte, la escuadra fronteriza desembarca décima con 16 unidades, buscando sumar de a tres como visitante tras ligar 5 duelos sin triunfo.

Toluca desplegará su temible artillería conectando el talento de Erick Gutíerrez y Alexis Vega para abastecer el temible olfato de Paulinho. 

Tijuana responderá atrincherándose con Nacho Rivero para catapultar el desequilibrio por bandas de Kevin Castañeda y Adonis Preciado.

La apabullante pegada que presumen los locales en su feudo y la urgencia por no perder la pista del liderato terminarán marcando la diferencia en el infierno. Nuestro pronóstico es una clara victoria de Toluca 2-0 sobre Tijuana. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 21, 2026
Real Madrid vs RB Leipzig Previous Story
Real Madrid vs RB Leipzig EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027
Puebla vs Monterrey Next Story
Puebla vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Torneo Apertura 2026

Related Posts

Atlas vs América

Atlas vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Torneo Apertura 2026

Written by: octubre 21, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de alto voltaje con sabor a...

Read More
Puebla vs Monterrey

Puebla vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Torneo Apertura 2026

Written by: octubre 21, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡La recta final aprieta y nadie...

Read More
Tigres vs León

Tigres vs León EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Torneo Apertura 2026

Written by: octubre 20, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Cierre de alarido en la jornada...

Read More
Atlético San Luis vs Querétaro

Atlético San Luis vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Torneo Apertura 2026

Written by: octubre 20, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Orgullo regional, rivalidad y...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *