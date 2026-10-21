Puebla vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡La recta final aprieta y nadie puede permitirse otro tropiezo! Puebla recibe a Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc en un enfrentamiento clave para las aspiraciones de ambos equipos en el Apertura de la Liga MX. Con apenas un punto de diferencia en la clasificación, el partido promete intensidad, tensión y mucho en juego en la lucha por un boleto a la Liguilla.

La Franja llega con la urgencia de romper una racha negativa y acercarse a los puestos de clasificación, mientras que los Rayados buscan consolidarse entre los ocho primeros después de conseguir una victoria importante en la jornada anterior.

Para Puebla, sumar de a tres sería un impulso fundamental ante su afición. Monterrey, en cambio, intentará aprovechar la presión de los locales y hacer valer la calidad de su plantilla para llevarse un resultado que fortalezca sus aspiraciones.

Puebla busca romper su mala racha y mantenerse en la pelea

El Club Puebla afronta este compromiso ubicado en la undécima posición con 16 puntos, a solo una unidad de su próximo rival. Sin embargo, el equipo camotero atraviesa un momento complicado, pues acumula cinco partidos consecutivos sin ganar.

Su presentación más reciente terminó con un empate sin goles frente a Tijuana, un resultado que le permitió sumar, aunque dejó claro que todavía necesita encontrar soluciones para convertir sus oportunidades en victorias.

La presión aumenta conforme avanza el torneo. Puebla sabe que no puede dejar escapar demasiados puntos si quiere meterse en la zona de clasificación, por lo que jugar en casa representa una oportunidad importante para reaccionar.

En el aspecto táctico, La Franja podría apostar por un bloque medio que le permita cerrar espacios y evitar que Monterrey domine con facilidad la circulación del balón. Facundo Almada tendrá una función importante para aportar seguridad defensiva y ayudar a mantener el orden del equipo.

En ataque, Bryan Garnica y Mathias Tomás serán opciones fundamentales para aprovechar la velocidad por las bandas y generar peligro cuando Puebla recupere la pelota.

La clave estará en combinar disciplina defensiva con mayor contundencia en el último tercio. Si los camoteros conceden espacios o desperdician sus oportunidades, podrían pagar un precio muy alto ante un rival con numerosas alternativas ofensivas.

Monterrey llega fortalecido y quiere consolidarse en zona de Liguilla

Los Rayados del Monterrey aterrizan en Puebla con mejores sensaciones después de derrotar 2-1 al Pachuca, un triunfo que les permitió alcanzar las 17 unidades y colocarse en la octava posición de la tabla.

El conjunto albiazul sabe que todavía necesita sumar para asegurar su lugar entre los clasificados, pero la victoria más reciente representa una oportunidad para darle continuidad a su recuperación y ampliar la distancia respecto a los equipos que vienen desde atrás.

Uno de los principales argumentos de Monterrey es la calidad de su mediocampo. Orbelín Pineda y Lucas Ocampos pueden marcar diferencias mediante su capacidad para asociarse, conducir el juego y encontrar espacios entre las líneas rivales.

En la zona ofensiva, Diego Rossi y Hugo Cuypers serán las principales referencias para transformar las oportunidades en goles. Si Rayados consigue instalarse en campo contrario y mover el balón con velocidad, podría obligar a Puebla a defender durante largos periodos.

Además, la profundidad de plantilla representa una ventaja para el equipo regiomontano. Sus alternativas en distintas posiciones le permiten ajustar el planteamiento durante el partido y mantener la amenaza ofensiva incluso cuando el encuentro se vuelve cerrado.

Monterrey no debería confiarse por la situación de su rival. La necesidad de Puebla puede convertir el partido en un duelo incómodo, especialmente si La Franja consigue adelantarse en el marcador.

Puebla vs Monterrey: las claves del partido

El encuentro enfrentará a un Puebla urgido de resultados contra un Monterrey que busca afianzarse en la zona de Liguilla. La diferencia en la clasificación es mínima, por lo que cualquier detalle podría terminar siendo decisivo.

Estas son las principales claves del enfrentamiento:

La solidez defensiva de Puebla: Facundo Almada y sus compañeros tendrán que mantener un bloque compacto para limitar las combinaciones de los visitantes y evitar que Monterrey encuentre espacios en el área.

Facundo Almada y sus compañeros tendrán que mantener un bloque compacto para limitar las combinaciones de los visitantes y evitar que Monterrey encuentre espacios en el área. El control del mediocampo albiazul: Orbelín Pineda y Lucas Ocampos pueden inclinar la balanza si logran imponer el ritmo y conectar con los atacantes.

Orbelín Pineda y Lucas Ocampos pueden inclinar la balanza si logran imponer el ritmo y conectar con los atacantes. La velocidad por las bandas: Garnica y Mathias Tomás serán importantes para que Puebla encuentre salidas rápidas y no quede encerrado cerca de su propia área.

Garnica y Mathias Tomás serán importantes para que Puebla encuentre salidas rápidas y no quede encerrado cerca de su propia área. La contundencia de Monterrey: Diego Rossi y Hugo Cuypers necesitarán aprovechar las oportunidades que genere su equipo para castigar las posibles desconcentraciones defensivas.

Diego Rossi y Hugo Cuypers necesitarán aprovechar las oportunidades que genere su equipo para castigar las posibles desconcentraciones defensivas. La presión de la clasificación: Puebla está obligado a buscar puntos, mientras que Rayados sabe que una victoria le permitiría fortalecer su posición entre los ocho primeros.

El primer gol podría modificar por completo el desarrollo del encuentro. Si Monterrey golpea temprano, Puebla tendrá que arriesgar y dejar espacios que pueden favorecer a los visitantes. Si La Franja se adelanta, los regiomontanos necesitarán demostrar paciencia para encontrar el camino de regreso.

Pronóstico Puebla vs Monterrey: ¿quién ganará en el Cuauhtémoc?

Puebla tiene la motivación de jugar en casa y la necesidad de reaccionar después de cinco encuentros sin ganar. Sin embargo, su falta de victorias recientes genera dudas sobre su capacidad para sostener un partido exigente ante un rival con mayores alternativas individuales.

Monterrey llega con el impulso de haber derrotado al Pachuca y con la oportunidad de consolidarse en puestos de clasificación. Su calidad en el mediocampo, la variedad de recursos ofensivos y su profundidad de plantilla pueden resultar determinantes frente a una Franja que necesita asumir riesgos.

El conjunto camotero podría encontrar momentos para atacar, especialmente mediante las bandas, pero Rayados parece contar con mejores herramientas para aprovechar los espacios y convertir sus llegadas en goles.

🔮 Nuestro pronóstico: Puebla 1-3 Monterrey

Pronosticamos una victoria de Monterrey por 3-1 sobre Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

Esperamos un encuentro en el que La Franja intente competir con intensidad y aprovechar su condición de local, pero en el que la mayor profundidad del conjunto regiomontano termine marcando la diferencia.

Rayados tiene una oportunidad importante para sumar tres puntos y afianzarse en la zona de Liguilla, mientras que Puebla necesitará una actuación casi perfecta para romper su mala racha y mantenerse con opciones de clasificación.

Last modified: octubre 21, 2026