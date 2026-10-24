Written by: octubre 24, 2026 LaLiga 2026-2027

Atlético de Madrid vs Deportivo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 LaLiga 2026-2027

Atlético de Madrid vs Deportivo

¡Jerarquía colchonera e intensidad pura por los primeros puestos del fútbol español en el Metropolitano! El Atlético de Madrid recibe al Deportivo La Coruña en un choque tradicional de LaLiga donde ceder puntos complicará el camino. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Colchoneros llegan en un momento sólido intentando seguir a la caza de la cima, mientras el Depor busca dar la campanada que los mantenga en la mitad alta de la tabla.

El equipo del ‘Cholo’ Simeone llega tras empatar a uno frente al Stuttgart en Champions League y vencer al Espanyol en liga ligando su quinto triunfo seguido en LaLiga, buscando afianzarse en la lucha por la cima.. 

Por su parte, la escuadra deportivista desembarca tras igualar a uno ante Levante, urgida de sumar fuera de casa para mantenerse lejos del descenso.

Atlético tomará la iniciativa asociando la creatividad de Alex Baena y Giuliano Simeone para explotar la contundencia de Julián Alvarez arriba. 

Deportivo responderá replegando líneas para catapultar el desequilibrio por bandas de Luismi Cruz y Yeremay Hernández de contra.

El abrumador potencial ofensivo del conjunto colchonero y la mística inexpugnable que impone en su feudo terminarán inclinando de forma clara la balanza. Nuestro pronóstico es una sólida victoria del Atlético de Madrid 2-0 sobre el Deportivo. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 24, 2026
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