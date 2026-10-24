Chelsea vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2026-2027

Premier League 2026-2027

Three GLORIOUS points at Stamford Bridge 🤩 pic.twitter.com/czWx6bUB78 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 24, 2026

¡Pasión desbordada y orgullo de la capital británica en juego por puntos vitales en la Premier League! El Chelsea recibe en Stamford Bridge al Tottenham en una edición ardiente del Derbi de Londres donde cualquier error se pagará muy caro. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Blues se mantienen luchando en la zona de Champions, mientras los Spurs están hundidos intentando alejarse de la zona de descenso.

El equipo de Xabi Alonso llega en la cuarta posición con 13 puntos tras vencer 2-0 al Everton, buscando afianzarse en zona de Champions.

Por su parte, la escuadra de Roberto De Zerbi desembarca decimosexta con 6 unidades tras tomar un respiro en la jornada pasada venciendo al Coventry City, aunque todavía urgido de salir de la parte baja de la tabla.

Chelsea impondrá condiciones explotando el espacio entrelíneas con la magia de Cole Palmer y Morgan Rogers para alimentar a João Pedro.

Tottenham responderá al contragolpe apoyado en la visión de James Maddison para surtir la velocidad de Mohammed Kudus y el olfato de Dominic Solanke.

El apabullante momento ofensivo que atraviesan los pupilos de Xabi Alonso y la superioridad histórica en su inmueble terminarán inclinando la balanza en su favor. Nuestro pronóstico es una clara victoria del Chelsea 2-1 sobre el Tottenham. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 24, 2026