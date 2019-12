LSU Tigers vs Oklahoma Sooners EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Peach Bowl 2019

Tweet on Twitter

La eliminatoria de fútbol americano universitario para la temporada 2019 comienza oficialmente el sábado por la tarde con un enfrentamiento entre LSU y Oklahoma en el Chick-fil-A Peach Bowl. Los Tigres están haciendo su primera aparición en el Playoff de CFB, mientras que este juego marca el cuarto viaje de los Sooners en cinco años. El ganador de este enfrentamiento avanzará para jugar contra Ohio State o Clemson en el campeonato nacional el 13 de enero en Nueva Orleans.

LSU obtuvo el puesto número 1 en la clasificación general de fútbol americano universitario después de una temporada regular perfecta de 13-0. Desde que asumió el cargo de entrenador a tiempo completo antes de la temporada 2017, Ed Orgeron ha presionado todos los botones correctos con la contratación de personal y la acumulación de talento en el camino de reclutamiento. Gracias a la llegada del asistente Joe Brady y el desarrollo del mariscal de campo Joe Brady, los Tigres transformaron su ofensiva en una de las mejores del fútbol universitario. Ese desarrollo ofensivo ayudó a LSU a derrocar a Alabama desde el primer puesto en la SEC. Detrás de Burrow y un talentoso trío de receptores, LSU promedió 47.8 puntos por juego y la increíble cantidad de 7.8 yardas en un instante. Y, como de costumbre, los Tigres volvieron a ser sólidos en defensa. Bajo la dirección del coordinador Dave Aranda, LSU mantiene a los equipos a solo 21.2 puntos por juego. LSU obtuvo una gran victoria como visitante en la Semana 2 en Texas y obtuvo victorias cruciales en el juego de la SEC contra Florida, Auburn, Alabama y Georgia para marcar la mejor temporada del programa bajo el entrenador Ed Orgeron.

Oklahoma reclamó el lugar número 4 en el Playoff de CFB después de derrotar a Baylor 30-23 en el Campeonato Big 12. Los Sooners saltaron a un inicio de 7-0 detrás del mariscal de campo Jalen Hurts y una defensa mejorada, pero el equipo del entrenador Lincoln Riley tropezó 48-41 en una derrota como visitante en Kansas State. Oklahoma tuvo que esquivar algunas llamadas cerradas contra Iowa State y TCU y organizó un rally masivo en la segunda mitad para ganar en Baylor el 16 de noviembre, pero el equipo de Riley ganó sus últimos cinco enfrentamientos para llegar a 12-1. Los Sooners están haciendo cosas un poco diferentes en la ofensiva esta temporada, pero esta unidad todavía se encuentra entre las mejores de la nación. Además, la llegada de Alex Grinch como jugador de juego ha traído mejoras a la defensa, que también fue instrumental en el año de 12 victorias.

Oklahoma y LSU han jugado dos veces en la parrilla con ambos equipos ganando un enfrentamiento. Los Sooners ganaron 35-0 en el Sugar Bowl de 1950, con los Tigers ganando 21-14 en el Sugar Bowl para el campeonato nacional de 2003.

Hora y Canal Peach Bowl: Oklahoma vs LSU

Comienzo: sábado 28 de diciembre a la 1 p.m PT / 4 p.m. ET en Estados Unidos. 3 p.m en México.

TV: ESPN en Estados Unidos y México.

Spread: LSU -13.5

Cuando Oklahoma tiene la pelota

Otro año, otra ofensiva dinámica en Oklahoma. Los Sooners se han clasificado entre los seis primeros en ofensiva anotadora cada año desde que Riley llegó a Norman. La ofensiva de Oklahoma ingresa al Peach Bowl con un promedio de 43.2 puntos por juego y primero a nivel nacional en yardas por jugada (8.2).

Para que Oklahoma logre la sorpresa, el mariscal de campo Jalen Hurts tiene que ofrecer una actuación monstruosa. Y como el senior ha mostrado durante su carrera en Alabama y en Norman, el momento no será demasiado grande para él. Hurts guió a Crimson Tide a dos apariciones en playoffs como titular desde 2016-17 y fue una pieza instrumental de la carrera de Alabama hacia el juego de campeonato como respaldo de Tua Tagovailoa en 2018. Hurts no está en el mismo nivel que Kyler Murray o Baker Mayfield en términos de su habilidad para pasar, pero el senior está teniendo un año sobresaliente. Ha completado el 71.8 por ciento de sus lanzamientos para 3,634 yardas y 32 touchdowns a solo siete selecciones. Además, Hurts ocupa el sexto lugar a nivel nacional en terminaciones de 30 yardas o más (30). La defensa de LSU probablemente apuntará a mantener a Hurts en el bolsillo y no permitirá que el senior haga jugadas fuera del borde o en movimiento.

Si bien Hurts tendrá que hacer jugadas en el juego aéreo para que Oklahoma gane, el mejor activo del mayor el sábado es su movilidad. Hurts acumuló 1,255 yardas por tierra y 18 touchdowns en 219 intentos este año. Después de la derrota en Kansas State, Riley se apoyó un poco más en Hurts en el juego terrestre. El senior tuvo cuatro juegos de 20 acarreos o más, y todos vinieron después de la derrota en Manhattan. Teniendo en cuenta la potencia de fuego en la línea lateral de LSU, los Sooners necesitan su ofensiva para limitar las posesiones de Burrow para que este equipo tenga una oportunidad de la victoria. Además de Hurts, se le pedirá al corredor Kennedy Brooks (976 yardas) que lleve una gran carga de trabajo. La profundidad es un problema en el corredor, ya que Rhamondre Stevenson está suspendido y Trey Sermon se perdió durante el año debido a una lesión.

El receptor dinámico CeeDee Lamb (58 recepciones para 1,208 yardas) es el objetivo indiscutible para Hurts. El junior culminó la temporada regular al incendiar Baylor para 173 yardas en el juego por el título Big 12, que marcó su sexto juego de 100 yardas de la temporada. Mientras Hurts tiene que llevar el balón a Lamb campo abajo, LSU puede contrarrestar con el destacado estudiante de primer año Derek Stingley o Kristian Fulton como esquinero. Con el foco en Lamb, los objetivos secundarios como Charleston Rambo, Lee Morris, Jadon Haselwood y Nick Basquine tienen que intensificar.

La defensa de LSU fue una gran razón por la cual este equipo consiguió el primer puesto en la postemporada. Esta unidad tuvo algunas actuaciones desiguales durante el año, pero cerró al mantener a Texas A&M a siete puntos y cedió solo 10 contra Georgia en el juego por el título de la SEC. Además, los Tigers generaron nueve capturas en sus dos últimos concursos. Los Tigres ocupan el cuarto lugar en la SEC contra la carrera, el segundo en capturas (33) y mantienen a los equipos a solo 5.04 yardas por jugada. El profundo de seguridad Grant Delpit fue golpeado a fines de octubre, pero parecía recuperar su fuerza al final de la temporada y debería beneficiarse del tiempo libre. Su recuperación en noviembre ciertamente ayudó a este grupo a terminar fuerte.

Las pérdidas de balón serán el factor x para mirar. Oklahoma terminó la temporada regular con menos siete en margen, con LSU con más ocho. La fórmula para una victoria de Sooners comienza con un desempeño impecable en el departamento de facturación, sin errores y un gran desempeño de Hurts y Brooks en el terreno. Riley debería ser capaz de planear un par de nuevas miradas para lanzar a los Tigres. ¿Puede Oklahoma producir constantemente recorridos largos con su juego de tierra para mantener la ofensiva de LSU al margen?

Cuando LSU tiene la pelota

La ofensiva de LSU ha sido la fuerza impulsora detrás del récord de 13-0 del equipo y el Campeonato SEC. Cambiar la ofensiva a un enfoque más amplio era una prioridad para Orgeron y encontró la fórmula correcta esta temporada baja. La llegada de Brady como asistente ofensivo al equipo con Steve Ensminger finalmente transformó a los Tigers en un ataque extendido. LSU ocupa el tercer lugar a nivel nacional en yardas por jugada (7.8) y tercero en puntuación (47.8).

Joe Burrow terminó 2018 jugando posiblemente su mejor pelota de la temporada (UCF y Texas A&M), pero el senior elevó su juego aún más este otoño. Brady y Ensminger construyeron la ofensiva perfecta para que Burrow prospere, ya que el senior reclamó el Trofeo Heisman después de lanzar para 4,715 yardas y 48 anotaciones a solo seis intercepciones. Burrow conectó el 77.9 por ciento de sus lanzamientos y prendió fuego a algunas de las mejores defensas del fútbol universitario (Florida, Auburn, Alabama y Georgia) en el camino para llevar a los Tigres al Tazón de Duraznos. También agregó 289 yardas y tres puntajes en el suelo.

Burrow no carece de opciones en el exterior. El cuerpo receptor de LSU es uno de los mejores en el fútbol universitario, con Ja’Marr Chase (73 atrapadas y 18 touchdowns), Justin Jefferson (88) y Terrace Marshall (37) liderando el camino. Además, el ala cerrada Thaddeus Moss (38 grabs) se ha convertido en otra arma a lo largo de la temporada. El talentoso cuerpo receptor es un gran problema para una secundaria de Oklahoma que no es particularmente profunda en el esquinero y la seguridad. Este grupo también está programado para estar sin Delarrin Turner-Yell (75 tacleadas) debido a una lesión en la clavícula.

El corredor Clyde Edwards-Helaire ha sido un engranaje subestimado en la ofensiva de LSU esta temporada, pero el junior es cuestionable debido a una lesión en los isquiotibiales sufrida en la práctica. Edwards-Helaire no solo es uno de los mejores corredores de la SEC en el suelo (1,290 yardas), sino que también es un arma clave fuera del campo (50 grabs) como valor de seguridad para Burrow. Si Edwards-Helaire no puede jugar, Tyrion Davis-Price, John Emery y Chris Curry manejarán la carga de trabajo en el campo. Si bien ninguno de los corredores tiene tanta experiencia o producción como Edwards-Helaire, los tres son talentosos y correrán detrás de una línea ofensiva que ganó el Premio Joe Moore como el mejor en el fútbol universitario.

Como se mencionó anteriormente, la llegada de Alex Grinch ha mejorado la defensa de Oklahoma. Después de ceder 33.3 puntos por juego y 6.1 yardas por jugada la temporada pasada, los Sooners han reducido esos totales a 24.5 por partido y 5.3 por segundo. El apoyador Kenneth Murray (95 tacleadas) lidera una defensa de carrera que ocupa el primer lugar en el Big 12 (132.1 ypg permitido). Sin embargo, además de la ausencia de Turner-Yell en la secundaria, las trincheras estarán sin Ronnie Perkins (seis capturas) debido a una suspensión. Con los problemas de profundidad y la ausencia de Perkins y Turner-Yell, detener el LSU solo se vuelve más difícil para la defensa de Oklahoma. Esta unidad ha sobresalido en salir del campo en terceros intentos (segundo en el Big 12) pero ocupa el noveno lugar en la conferencia en defensa de la zona roja. Para ganar, los Sooners tendrán que cambiar algunas yardas por paradas en situaciones clave (terceros intentos y zona roja).

LSU Tigers vs Oklahoma Sooners en VIVO

A pesar de que este enfrentamiento es una semifinal nacional, no sorprende que LSU sea uno de los principales favoritos de la temporada de bolos. Detrás de Burrow y un grupo letal de receptores, los Tigers han superado todas las pruebas hasta ahora contra algunos de los principales competidores en la SEC. La defensa de Oklahoma ciertamente mejoró esta temporada, pero las preocupaciones por lesiones y suspensiones solo se suman a la dificultad de detener el ataque de LSU. Los Sooners necesitarán todos los descansos posibles para ganar este enfrentamiento. La ofensiva tiene que eliminar el problema de rotación que a veces impedía a este grupo y hacer que Brooks y Hurts se pusieran en marcha. Y cuando Oklahoma se enfrente a la ofensiva de LSU, será crucial abordar el espacio y limitar las grandes jugadas. Los Sooners lucharán, pero los Tigres simplemente tienen demasiada potencia de fuego y se alejan en la segunda mitad para avanzar al juego del título nacional.

Predicción: LSU 45, Oklahoma 30