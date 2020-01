Los Dorados dieron la gran campanada en los Octavos de Final de la Copa MX 2019-2020 al vencer a las Chivas desde el punto penal.

Desde el arranque del partido fueron las Chivas las que tomaron las riendas saliendo a atacar sabiendo que necesitaban el gol, tardaron 24 minutos en tomar ventaja cuando el Chicote Calderón puso el 0-1 con una chilena, Dorados no reaccionaba ante un Rebaño que se quedó cerca del segundo, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía, las Chivas eran las que dominaban, pero no eran claros ante unos Dorados que lograron pararse bien para forzar la definición desde los once pasos.

Amaury Escoto abrió la serie con una Panenka para el 1-0, pero el Pollo Briceño puso el empate. Contreras y Uriel Antuna mantuvieron el empate. Alonso Domínguez puso el 3-2 y el Tiba Sepúlveda logró el 3-3. Hiram Muñoz puso el 4-3 y el Chicote Calderón ponía el empate. Ruben Monges no fallaba y la Chofis López mantenía el empate para irnos a la muerte súbita. Zúñiga ponía el 6-5 con un disparo con mucha fortuna, Miguel Ponce venía a cobrar y el arquero del Gran Pez se vestía de héroe deteniendo el disparo.

Así, Dorados firmó su boleto a cuartos de final de la Copa MX dejando fuera a las Super Chivas. El Guadalajara visitará al Atlético San Luis el viernes en la jornada 4 de la Liga MX, mientras que Sinaloa visitará al Atlante también el viernes en el Ascenso MX. Dorados 0-1 Chivas.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Dorados vs Chivas 1(6)-1(5) Octavos de Final Copa MX 2019-2020