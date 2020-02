América vs Juárez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Torneo Clausura 2020

Tweet on Twitter

Gran partido para cerrar la actividad de este sábado 1 de febrero en la jornada 4 del Torneo Clausura 2020, cuando el América busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los consolide entre los líderes, están obligados a ganar, pero no deberán confiarse de unos Bravos de Juárez que intentarán sorprender en el Estadio Azteca.

Como llegan los equipos

El cuadro del América ha cumplido en el arranque de campaña dado que ha disputado dos partidos con saldo de una victoria y un empate, por lo que en casa intentarán seguir con esa buena inercia, aunque saben que no deben caer en excesos de confianza.

Las Águilas vienen de un pobre empate en la jornada pasada cuando les toco visitar a Tijuana en un choque donde ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Por su parte, Juárez ha tenido un buen inicio de campaña en cuanto a sus expectativas, además, llegan de un gran triunfo en la jornada pasada cuando golearon 3-0 al Morelia para colocarse con una victoria, un empate y una sola derrota.

Los Bravos tuvieron actividad a media semana en la Copa MX donde lograron remontarle al Querétaro (habían perdido 3-2 en la ida), para terminar ganando 3-1 y avanzar a cuartos de final con global 4-3.

Tanto América como Juárez saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad, aunque claramente para las Águilas es una obligación y para los Bravos es una motivación el sorprender.

Estos dos equipos se vieron las caras por última vez el pasado 25 de septiembre en la fecha 11 de la campaña pasada en el Olímpico Benito Juárez. En aquel choque parecía que los Bravos se llevaban el triunfo con gol de Diego Rolán, sin embargo a 5 minutos del final apareció Federico Viñas para salvar el empate para las Águilas.

Hora y Canal América vs Juárez

El juego entre América vs Juárez se estará disputando en punto de las 21:00, 9:00 pm, hora local de CDMX; en Estados Unidos iniciará a las 7:00 pm del Pacífico y a las 10:00 pm del Este.

La transmisión del partido Juárez vs América en VIVO para la televisión será en exclusiva por el Canal 5 en TV Abierta y por ESPN y TUDN en cable para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de TUDN.

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad, pero que llegan en circunstancias distintas, las Águilas son amplios favoritos para ganar, saben que no pueden fallar, pero no deben caer en excesos de confianza cuando reciban a los Bravos que tienen la misión de salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. América vs Juárez.

